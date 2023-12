Tutti pazzi per Palladino: corsa a quattro in Serie A per averlo

Raffaele Palladino sta facendo grandi cose sulla panchina del Monza: tante squadre di Serie A lo seguono da vicino, tutti i nomi.

Raffaele Palladino è la forza di questo Monza, un allenatore in grado di valorizzare giocatori che, sotto la sua guida, hanno vissuto e stanno vivendo un vero e proprio exploit. Rosa di qualità, spogliatoio compatto ed idee di gioco solide hanno regalato un inizio di stagione davvero euforico a tutti i tifosi della compagine lombarda.

L’undicesimo posto in classifica ed una zona retrocessione sempre più lontana stanno attirando l’attenzione su di lui che, dopo un percorso di crescita importante tra le fila delle giovanili dei biancorossi, ha iniziato il suo percorso tra i ‘grandi’ da circa un anno e mezzo con ottimi risultati.

Per questo motivo tantissime squadre di Serie A lo seguono da vicino, provando a sondare il terreno per capire quali possano essere, eventualmente, i margini di manovra per avere l’ex bomber classe 1984 sulla loro panchina per la prossima stagione.

Monza, Palladino piace a tutti: le squadre che lo seguono

Sono davvero molte le squadre che, seppur senza affondare il colpo per il momento, hanno mostrato un interesse per Palladino. La prima tra tutte è il Napoli che, dopo l’esonero di Garcia e l’arrivo di Mazzarri come traghettatore fino al termine della stagione, cerca un punto fermo per ripartire da zero. Il profilo di Palladino, campano doc, sarebbe un regalo gradito alla tifoseria.

Non solo i partenopei, ma anche il Milan è alla caccia del dopo Pioli: l’allenatore, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, è in bilico più che mai dopo un’annata che, per il momento, complici anche i tantissimi infortuni, non sembra andare per il verso giusto.

Sul fronte piemontese, la Juventus lo osserva da lontano, nonostante la panchina di Allegri sia salda più che mai per il momento, vista l’ottima annata che sta vivendo con i bianconeri. In caso di addio, molto improbabile, Palladino, con un breve passato anche tra le fila della Vecchia Signora, rimane un’opzione percorribile.

Rimanendo in Piemonte, anche Urbano Cairo starebbe pensando al tecnico del Monza per sostituire un eventuale addio di Ivan Juric, con il contratto del croato che è in scadenza a giugno ma il rinnovo non sembra arrivare.