Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 31 dicembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 31 dicembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

L’ultimo giorno dell’anno su tutti e tre i principali quotidiani sportivi nostrani la prima pagina è dedicata al turno di campionato che si è esaurito ieri. Campeggia al centro ovunque l’immagine di Rabiot che esulta con Vlahovic dopo il gol da tre punti messo a referto contro la Roma. Su ‘La Gazzetta dello Sport’ si gioca con “Special Juve” con i bianconeri che battono Mourinho e si portano a -2 dalla vetta occupata dall’Inter. “Il Milan risale. Leao No”, invece per i rossoneri che vincono di misura grazie ad un gol di Pulisic che condivide la parte bassa della pagina insieme alle vicende di mercato: “Da Phillips a Djalò: affari caldi”.

“Special Uno” titola invece ‘Corriere dello Sport’, sempre in riferimento al successo della Juve sulla Roma, mentre in basso c’è spazio per ‘Pulisic, il salva Pioli’ e per l’idea Emre Can per il Napoli. Su ‘Tuttosport’ infine, è “Buon anno Juve” ancora con Rabiot protagonista, mentre in taglio basso il focus è su Leao, Palladino in ottica Torino e Dragusin che piace al Tottenham. In alto ‘Bagnaia “Io, Sinner e le nozze”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 31 dicembre 2023

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, domenica 31 dicembre 2023.

Su ‘As’ spazio alle parole di Rodrigo che dice ‘tengo la Euro entre ceja y ceja’, mentre la prima de ‘L’Equipe’ è dedicata al tennis con ‘Retour au combat’ in merito al grande Rafa Nadal, atteso al rientro.