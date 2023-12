Juventus-Roma, scoppia il caso VAR: cosa sta succedendo

Polemiche a non finire per Juventus-Roma con il gol di Rabiot che è al centro delle polemiche per un presunto fuorigioco

Non può esserci un Juventus-Roma senza polemiche e anche quello andato in scena ieri ha voluto rispettare la ‘tradizione’. I bianconeri si sono imposti per 1-0 con una rete di Rabiot ad inizio ripresa: il francese è stato servito da Vlahovic sul filo del fuorigioco ed è riuscito a sorprendere la retroguardia giallorossa.

All’indomani del match, montano le polemiche per la decisione del VAR di convalidare la rete di Rabiot non evidenziando una presunta posizione di fuorigioco. Le discussioni nascono per l’immagine trasmessa in televisione e che riguarda il passaggio di Vlahovic a Rabiot: sono in molti a ritenere, infatti, che il passaggio avvenga qualche secondo dopo del fermo immagine utilizzato per valutare l’offside.

Su ‘X’ ecco allora scatenarsi i tifosi con l’accuse non soltanto al Var ma all’intero sistema calcio. Il sistema di rilevamento semiautomatico del fuorigioco non convince i più che evidenziano come spostare di qualche secondo in avanti la valutazione avrebbe potuto invalidare il gol di Rabiot.

Juventus-Roma, scoppia il caso VAR

Il caso VAR è scoppia sui social dove molti tifosi della Roma (ma non solo) mostrano i frame che evidenzierebbero l’errore nella valutazione dell’azione che ha portato al gol della Juventus.

“Parola d’ordine: insabbiare tutto” scrive un utente su X ed un altro (ma non è il solo) mette in evidenza la differente posizione della gamba di Rabiot tra le immagini reali e quelle utilizzate per valutare il fuorigioco. Insomma, un nuovo ‘caso VAR’ destinato a farci compagnia nei prossimi giorni.

Ecco alcuni tweet:

L’hanno controllata male, Rabiot era in fuorigioco: il frame virtuale trasmesso non è di quando Vlahovic passa la palla ma di quando la controlla. ♡ Questa sì che è una vittoria da Juve pic.twitter.com/52IQMktZGw — Tackle DURO (@tackleduro) December 31, 2023

Sig. Paganini lei invece può spiegare questo fuorigioco perché mi stanno venendo dubbi. Al tocco di Vlahovic sembra che la gamba di Rabiot sia tesa non piegata

Grazie pic.twitter.com/4HzMwcPcXQ — Nicola (@LNikol10) December 31, 2023

"Che peccato". Il Romanista apre dopo la sconfitta contro la Juve che ha chiuso il 2023 giallorosso.A inizio ripresa il gol di Rabiot dopo un episodio di rimpalli e fuorigioco semiautomatico fortunato.

Qualcuno mi sa spiegare che significa "fuorigioco semiautomatico fortunato"?🤔 — fabio rossi (@Falzarego) December 31, 2023

Bella la ricostruzione della gamba di Rabiot tirata indietro per non segnalare il fuorigioco netto e annullare il gol. Interessante anche che nel frame il fuorigioco parte dal braccio di Ndicka e non dalla spalla. Perdiamo per un fuorigioco netto al Siringa Stadium 👏🎪 #JuveRoma pic.twitter.com/Ohx9cx9v7B — StepAsR 🐺 (@StepAsR) December 31, 2023

Come ti impiccano le partite quando c’è la Juve come avversaria .

Come ogni volta … la Juve è favorita al VAR hanno piegato la gamba dello juventino per non farlo andare in fuori gioco,reale e VAR al confronto la palla è attaccata sul piede di Vlaohic e Rabiot è in fuorigioco pic.twitter.com/wjKaNqHIFB — Emilio Mellone (@emilio_mellone) December 31, 2023

SCANDALOSO: Juve-Roma decisa da una truffa, Rabiot era in fuorigioco ma il VAR lo ha nascosto

Come le immagini di DAZN dimostrano, il VAR valuta la posizione di Rabiot quando Vlahovic tocca la palla fuori area, ma il passaggio parte più tardi col piede del serbo ben dentro la… pic.twitter.com/wdpFGydGG1 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) December 31, 2023