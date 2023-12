Juventus, è tutto fatto: ecco quando il nuovo talento farà le visite

I bianconeri guardano al futuro e sono pronti a chiudere per il nuovo talento: ecco quando il giocatore farà le visite mediche

La Juventus ha chiuso il 2023 con la vittoria, per uno a zero, sulla Roma grazie alla rete di Rabiot ad inizio ripresa. Un successo importante perché permette ai bianconeri di avvicinarsi all’Inter complice il pareggio dei nerazzurri in casa del Genoa. La distanza dal primo posto ora è di due punti con i ragazzi di Allegri che continuano a dimostrare di avere le carte in regola per essere protagonisti fino all’ultima giornata.

Il nuovo anno si aprirà con la sfida in Coppa Italia contro la Salernitana ma a gennaio ci sarà anche il mercato invernale e i bianconeri proveranno a rinforzare il centrocampo a disposizione di Allegri visto un reparto con la coperta troppo corta dopo quanto successo a Pogba e Fagioli. Non solo il presente ma anche il futuro: la Juventus ha infatti chiuso per un giovane talento pronto ad alzare la qualità della rosa bianconera.

Juventus, tutto fatto per Adzic: la data per le visite mediche

Nei primi giorni di gennaio ci saranno le visite mediche per Vasilije Adzic, centrocampista classe 2006 in forza al Buducnost Podgorica. Un colpo in prospettiva con il giocatore che arriverà a Torino nel corso della prossima estate. Da un punto di vista tattico può essere impiegato come mezzala offensiva ma anche nel ruolo di trequartista alle spalle del centravanti: una doppia possibilità che può fornire soluzioni importanti all’interno della partita.

La Juventus potrebbe fargli fare lo stesso percorso di Soulé mandandolo a giocare in prestito in modo da permettergli di mostrare le sue qualità e soprattutto avere quella continuità di cui ha bisogno un ragazzo della sua età.

Da non escludere però la possibilità di vederlo protagonista nella Juventus Next Gen per poi salire, piano piano, nella prima squadra. Lo stesso percorso fatto da Yıldız, sempre più protagoniste nelle rotazioni di Allegri: il classe 2005, dopo la splendida rete realizzata contro il Frosinone, ha fornito un’altra buonissima prestazione contro la Roma mettendo in difficoltà, specialmente nella prima frazione di gioco, la difesa giallorossa grazie alla sua tecnica e alla capacità di saltare l’uomo con continuità.

La Juventus si conferma molto attenta ai giovani talenti: Vasilije Adzic è solo l’ultimo di una lunga lista di una dirigenza abile ad agire sul mercato anticipando la concorrenza su giocatori giovani da far crescere prima di inserirli, in pianta stabile, in prima squadra.