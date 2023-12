Juve, Szczesny esalta l’ambiente: “Vedo uno spirito che mancava da anni”

Juventus, le parole di Szczesny dopo la vittoria contro la Roma: “Vedo uno spirito che mancava da 2/3 anni”

“Possiamo arrivare a 46 punti che è un ottimo risultato ma non dobbiamo accontentarci. Avevamo l’obiettivo della zona Champions, ora dobbiamo sognare lo scudetto perché siamo a due punti dall’Inter e nella Juventus devi giocare per vincere”.

A parlare è Wojciech Szczesny. Il portiere polacco della Juventus ha parlato a ‘DAZN’ al termine della vittoria contro la Roma. “Giocare una volta a settimana non è semplice. In carriera non mi era mai capitato. Preparare una sola partita alla settimana però in termini di lavoro ci dà dei grandi vantaggi”.

Poi sui miglioramenti: “A livello di gioco c’è molto da migliorare. Non mi aspetto il tiki-taka, la nostra base è quella di essere uniti e sfruttare gli episodi. Poi c’è tanto da migliorare per sfruttare le capacità dei nostri giocatori offensivi che possono fare 20/30 gol a stagione. A me piace la nostra rosa, i singoli hanno qualità. Vedo uno spirito che mancava negli ultimi 2/3 anni: questo è un mini scudetto. Dipende molto dalla fame dei giocatori di tornare a vincere trofei. In tanti non hanno ancora vinto niente e sentono la responsabilità. Questo è un buon segnale. Dove interverrei sul mercato? Prenderei un nuovo portiere”.