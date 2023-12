Juve, Allegri: “Spero di vincere altre 152 partite per 1-0. Yildiz? Va lasciato in pace”

La Juventus batte la Roma di misura per 1-0. A decidere le sorti del match uno scudiero di mister Max Allegri: Adrien Rabiot. Al termine della gara ha parlato proprio l’allenatore bianconero

Di seguito le parole in conferenza di Allegri, tra Roma e Juventus. Con l’obiettivo della Champions e il passaggio sull’Inter.

Mister Allegri parte facendo un bilancio del 2023 e della serata: “Abbiamo fatto 43 punti e stasera era una partita delicata per la classifica. Aumentare il vantaggio sulla Roma era un obiettivo, la squadra lo ha raggiunto meritatamente: abbiamo concesso poco e niente a loro. Battere la Roma non è semplice, ha perso a Milano con l’Inter a 10 minuti dalla fine”.

La Juventus ha un’ottima tenuta difensiva, ma Allegri vuole precisare che è un lavoro che parte da lontano: “È un percorso iniziato un anno e mezzo fa. La percezione è diversa, l’anno scorso la squadra ha fatto 38 punti alla fine del girone d’andata. Quest’anno è un’altra annata, c’è serenità. I punti li avevamo fatti anche l’anno scorso, con l’inserimento dei giovani. Dobbiamo tornare a giocare la Champions l’anno prossimo”.

Ennesimo 1-0 per Allegri, ma lui ci scherza su: “Assolutamente no, non mi dà fastidio. Spero di vincerne altre 152 di 1-0”.

Come si spiega l’allenatore della Juventus la distanza con la Roma in classifica?: “Spiegare il calcio è un casino. Nelle partite secche giocare contro la Roma di Mourinho è difficile, stanno facendo un ottimo campionato e sono in corsa per il quarto posto”.

Juventus, Allegri: “Importante vincere un altro scontro diretto, Mi piace Yilidz perchè sono un esteta”

Prosegue la conferenza di Allegri, che parla anche di Inter e della prestazione di Kenan Yildiz.

Sulla sfida a distanza con l’Inter, e sul -2 agganciato questa sera: “È calendario. Era importante vincere un altro scontro diretto. Siamo rimasti attaccati all’Inter e ci siamo allontanati dal quinto posto. Dobbiamo credere che c’è ancora tanto da fare e migliorare”

Sul Yildiz, Allegri è soddisfatto ma getta acqua sul fuoco: “Di giovani ne ho visti tanti. E’ un piacere vedere giocatori che sanno giocare a calcio, sono un esteta: è una cosa meravigliosa. Stasera ha fatto una partita tecnicamente straordinaria. Poi è entrato bene anche Chiesa. Questi giovani hanno qualità, è bello vederli giocare a calcio, perchè trattano la palla in modo diverso”.

E poi precisa sulla prestazione del turco: “Stiamo parlando troppo di Yildiz, va lasciato in pace. Non deve montarsi la testa e pensare a giocare. Ci sarà il momento che avrà difficoltà, come tutti i giovani. È un percorso naturale, però stasera non era semplice contro la Roma che è una squadra fisica ed esperta e lui ha fatto bene”.