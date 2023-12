Emre Can torna in Serie A: un solo ostacolo da superare

Emre Can dopo i due anni alla Juventus può fare ritorno in Serie A a gennaio: c’è un ostacolo non di poco conto da superare

Emre Can può tornare in Serie A. A distanza da tre anni dal suo addio alla Juventus, per tornare in Bundesliga con la maglia del Borussia Dortmund, il centrocampista tedesco potrebbe mettere nuovamente i piedi sui campi di calcio del massimo campionato italiano.

Il 29enne ex Liverpool, 30 anni da qualche giorno, è uno dei pilastri della formazione di Terzic, avendo saltato soltanto tre partite per infortunio in questa prima parte di stagione. Difficile allora convincere i tedeschi a cederlo, salvo un’offerta importante, ma – stando a quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’ – il Napoli ci starebbe pensando.

Nel giro di orizzonte che la dirigenza azzurra sta facendo per rinforzare una squadra in grave crisi, si è infilato anche il nome di Emre Can. Un profilo che ha tutte le caratteristiche che cercano i partenopei in questo gennaio, ma anche qualche problema di troppo dal punto di vista economico.

Calciomercato Napoli, idea Emre Can: doppio problema

Per l’ex Juventus il problema è rappresentato dall’ingaggio da quattro milioni di euro percepiti in Germania. Troppi per la linea societaria del Napoli, soprattutto se si tiene conto dell’età del calciatore.

De Laurentiis è abituato a puntare su calciatori più giovani e i trent’anni da compiere tra qualche giorno non sono certo un biglietto da visita che solletica la fantasia del patron del Napoli. Un doppio aspetto sfavorevole quindi all’approdo di Emre Can alla corte di Mazzarri anche se il suo nome sarebbe stato inserito nella lista dei profili da valutare. C’è una stagione da salvare, anche attraverso il mercato e questa volta De Laurentiis non può più sbagliare.