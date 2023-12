Addio Samardzic: Napoli ad un passo, il sostituto può arrivare dalla Juve

Samardzic è sempre più vicino al Napoli: l’Udinese è a caccia di un sostituto, che potrebbe arrivare dalla Juventus.

Sembrano arrivare buone notizie per il Napoli che, dopo il deludente pareggio a reti inviolate contro il Monza, può sorridere pensando al mercato: Samardzic è sempre più vicino a vestire la maglia degli azzurri. Una sorta di ‘colpo obbligato’ per gli azzurri di Walter Mazzarri, che devono necessariamente provare ad invertire la rotta in campionato dopo una prima parte di stagione tutta in salita e culminata con l’esonero di Rudi Garcia.

Il club di Aurelio De Laurentiis sembra avere quasi definitivamente superato l’insidiosa concorrenza della Juventus: 25 milioni di euro circa sul piatto per il serbo, soldi che arriveranno proprio dal Lipsia, sua ex squadra, grazie alla cessione di Elmas.

I friulani, per sopperire al suo addio, si stanno già da tempo guardando intorno a caccia di un sostituto, che potrebbe arrivare dalla Juventus.

Samardzic verso il Napoli, Miretti idea per sostituirlo

Dopo un inizio di stagione in cui ha trovato molto spazio, nelle ultime cinque partite Fabio Miretti è sceso in campo soltanto per 70 minuti circa nel pareggio contro il Genoa. Il centrocampista classe 2003, uno dei pezzi pregiati usciti dal settore giovanile dei bianconeri negli ultimi anni, potrebbe cercare di trovare più spazio già a gennaio.

Per il ragazzo potrebbe esserci una vera e propria asta invernale, con i friulani che sembrano averlo identificato come sostituto ideale di Samardzic. Come lui, infatti, è molto duttile tatticamente, potendo di fatto ricoprire tutti i ruoli in mediana, ma anche sulla trequarti o, all’occorrenza, come seconda punta. Le sue qualità tecniche, inoltre, sono fuori discussione.

Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, oltre agli uomini di Cioffi sul ragazzo c’è anche il Monza, ma soltanto in caso di partenza improvvisa di Colpani, che al momento sembra essere davvero molto complicata.