Probabili formazioni Juventus-Roma: Allegri sceglie Vlahovic dal 1′, per Mourinho dubbio Dybala

E’ tempo di ultima giornata del 2023 per la nostra Serie A e Juventus e Roma chiudono letteralmente l’anno solare del campionato, giocando in coda a tutto il 18° turno. La Juve torna dal Lazio dopo la vittoria contro il Frosinone, la Roma arriva dalla bella vittoria contro il Napoli

La compagine bianconera di Massimiliano Allegri sfida quella giallorossa di Josè Mourinho. La Roma è al sesto posto con 26 punti, la Juventus al secondo con 40. I possibili schieramenti delle due squadre.

La Juventus guarda con fiducia alla sfida contro la Roma, nel corso dell’allenamento di giovedì mattina sono tornati col gruppo Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli. Mister Allegri però dovrà fare a meno di Andrea Cambiaso, squalificato, Alex Sandro, che si è nuovamente fermato e Kean per via della terapia alla tibia. Oltre gli altri soliti noti. Sulla destra attenzione a Fabio Miretti: qualora giocasse l’italiano, Weston McKennie agirebbe come quinto, largo. In alternativa, il texano interno e spazio sulla fascia a Timothy Weah. Dall’altro lato: Iling-Junior insidia Filip Kostic. Davanti a fianco di Vlahovic è ballottaggio tra Chiesa e Yildiz, con le quotazioni del turco in salita.

In casa Roma il dubbio è Paulo Dybala, il grande ex della partita. E’ rientrato in gruppo giovedì, ma Mou non vuole rischiarlo e i dubbi permangono. Salgono le quotazioni, ma in alternativa è pronto Andrea Belotti, carico per questa sfida che sa di “derby” per lui. Sulle corsie, Nicola Zalewski in vantaggio su Leonardo Spinazzola (altro ex). Lorenzo Pellegrini sta recuperando ma non farà parte dell’XI titolare. Al suo posto Edoardo Bove.

Juventus-Roma: probabili formazioni e dove vederla in TV

La gara valevole per la 18^ giornata di Serei A sarà disponibile per gli abbonati alla piattaforma DAZN. L’arbitro della sfida sarà Sozza, al Var Mazzoleni.

Di seguito i possibili schieramenti della sfida dell’Allianz Stadium, fischio d’inizio alle ore 20:45.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

Squalificati: Cambiaso, Fagioli, Pogba

Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Kean

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku. All. Mourinho

Squalificati: /

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Smalling, Aouar, Sanches