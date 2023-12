Pacchetto da 92 milioni di euro: l’Arabia sblocca la Juventus

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra ne sono sicuri: il no che chiama in gioco anche i bianconeri. Lo scenario

In attesa della super sfida di questa sera contro la Roma, la Juventus sta scandagliando il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti con le quali rinforzare l’organico. Alla luce delle diverse situazioni contingenti, uno dei nodi principali in casa bianconera è rappresentata dalle manovre per rinforzare il centrocampo. Tuttavia, Cristiano Giuntoli e tutta l’area mercato bianconera non può non valutare anche altri tipi di occasioni.

Dopo aver ricevuto la “candidatura” di Federico Bernardeschi, il Football director bianconero ha valutato anche altri profili. Tra questi, impossibile non menzionare Jadon Sancho. Ormai ai ferri corti con il Manchester United, il funambolico esterno offensivo inglese si sta guardando intorno alla ricerca di un nuovo contesto nel quale rilanciarsi. Anche i Red Devils preferirebbero cedere l’ex Borussia Dortmund, che ormai ha rotto con l’ambiente. Il rebus, però, è ancora piuttosto lontano da una sua completa risoluzione.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: no dei club sauditi a Sancho

A fare il punto della situazione legata a Sancho ci ha pensato Football Insider. Secondo quanto evidenziato, il Manchester United avrebbe già avviato i contatti per trovare l’erede dell’esterno inglese. L’ostacolo principale, però, è rappresentato dall’ingaggio percepito dal calciatore, che al momento sta frenando ogni possibile addio.

Accostato a diversi club sauditi che però per svariate ragioni non hanno mai affondato il colpo, Sancho continua a far gola a diversi club in giro per l’Europa. Anche il Borussia Dortmund, ad esempio, aveva effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Sta di fatto che lo United punta ad una cessione a titolo definitivo di Sancho, dal quale spera di ricavare un lauto tesoretto con cui coprire una buona parte degli 80 milioni di sterline (quasi 92 milioni di euro) che il club inglese conta di incamerare a gennaio. Non aprendo alla possibilità di imbastire l’operazione in prestito, però, i Red Devils si stanno di fatto precludendo la possibilità di cedere il calciatore.

Lo scenario potrebbe infatti cambiare nel caso in cui lo United dovesse non solo concedere formule accomodanti, ma contribuisse in maniera concreta anche al pagamento dell’ingaggio. Solo a quel momento la Juventus, ipoteticamente, rientrerebbe in gioco. Staremo a vedere cosa succederà, fermo restando che Sancho, per adesso, non rappresenta una priorità di mercato per i bianconeri.