Operazione da 40 milioni di euro, così Hojbjerg arriva alla Juventus

Affare da quaranta milioni di euro, così arriva il via libera per il colpo della Juventus: Hojbjerg in bianconero

In campo questa sera contro la Roma, con la possibilità di avvicinarsi all’Inter, la Juventus continua a tenere d’occhio il mercato.

È il centrocampo il reparto che ha bisogno di almeno un innesto per innalzare la qualità della rosa a disposizione di Allegri e provare a tenere testa all’Inter anche nella seconda parte di stagione. Giuntoli lo sa e da tempo si muove alla ricerca dell’occasione giusto, nella consapevolezza che ha bisogno di coniugare l’aspetto tecnico con quello economico.

Lo guardo del dirigente bianconero è posato da tempo sulla Premier League dove non mancano i calciatori in esubero: uno di questi è Pierre Emile Hojbjerg, 28 anni, centrocampista danese del Tottenham dove non sta trovando molto spazio. Il calciatore non rientra nei piani di Postecoglou come dimostrano gli scarsi 800 minuti disputati fin qui in stagione. Poche apparizioni, quasi sempre da subentrato e la voglia di cambiare aria con la Serie A come possibile destinazione.

Calciomercato Juventus, affare da 40 milioni e via libera per Hojbjerg

In piena emergenza a centrocampo, tra infortuni e coppa d’Africa, il Tottenham ha però la necessità di acquistare un nuovo calciatore prima di poter dare il via libera al danese.

Ecco allora entrare in scena il Chelsea con il quale gli Spurs stanno trattando Conor Gallagher. Stando a quanto riferisce ‘Sky’, si lavora ad un accordo intorno ai quaranta milioni di euro per il centrocampista classe 2000, protagonista in stagione con 22 presenze e quattro assist.

Se l’operazione da 40 milioni dovesse andare in porto, il Tottenham potrebbe acconsentire alla cessione di Hojbjerg con la Juventus che a quel punto avrebbe la possibilità di chiudere in breve tempo all’affare.