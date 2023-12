L’arma in più di Ranieri: nessuno in Italia ha fatto come lui

L’arma segreta di Claudio Ranieri per provare a sconfiggere l’Empoli: nessuno in Italia ha fatto come lui.

È un vero e proprio scontro salvezza a tutti gli effetti quello tra Cagliari ed Empoli, con i padroni di casa avanti soltanto una lunghezza sui toscani in classifica. Gli uomini di Claudio Ranieri proveranno ad allungare, magari sperando in un doppio passo falso di Udinese e Verona, entrambe impegnate in partite molto complicate.

Se, da una parte, questa sfida si appresta essere davvero cruciale per entrambe, un vero e proprio crocevia stagionale, dall’altra parte i sardi possono contare su un fattore che, forse, in molti hanno sottovalutato ma che, di fatto, mette in risalto, se ancora ce ne fosse bisogno, l’enorme talento e visione del proprio allenatore. Delle 16 reti messe a segno in campionato, infatti, i rossoblu ne hanno segnate 7 grazie a coloro che sono subentrati a partita in corso.

Un segnale molto importante del fatto che, non solo il gruppo è unito e compatto, ma anche e soprattutto del fatto che Ranieri è in grado di leggere nel migliore dei modi le gare, compiendo gli aggiustamenti corretti.

Cagliari, 7 gol su 16 da giocatori subentrati: le statistiche

Un dato impressionante se consideriamo che nessuno in Italia ha fatto, fino ad oggi, come lui: quasi la metà dei gol dalla panchina, il 44% per la precisione, è un dato importante che dimostra quanto, nonostante qualche difficoltà in termini di risultati, il gruppo sia compatto e lavori tutto in un’unica direzione.

Il Cagliari proverà, quindi, tra le mura amiche, a conquistare i tre punti fondamentali per la classifica contro un Empoli che, in trasferta, fa davvero fatica a trovare la via del gol: sono soltanto cinque le reti lontano dalle mura amiche. Un dato che Aurelio Andreazzoli proverà a migliorare all’Unipol Domus.