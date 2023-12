Juve-Roma, giallo pesante: costa la squalifica

Giallo pesante in Juventus-Roma, il giocatore era diffidato: salterà la prossima gara per squalifica

Una gara sostanzialmente corretta e con pochi episodi di cui parlare, ma nella sfida tra Juventus e Roma non sono mancati ammoniti.

Uno dei giocatori finiti sul taccuino dei cattivi dell’arbitro Sozza è Manuel Locatelli. Il numero 5 bianconero ha ricevuto un cartellino giallo al 77′ dopo aver commesso un fallo tattico su El Shaarawy. Un giallo che costa caro al centrocampista, che, diffidato, salterà la Salernitana.

Locatelli non sarà quindi a disposizione di Allegri per la prima gara del 2024, in programma all’Arechi di Salerno domenica 7 gennaio alle 18. Un’assenza importante per il tecnico toscano, visto che il centrocampista nato a Lecco rappresenta un elemento chiave della mediana bianconera.