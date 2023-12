Juve, Allegri risponde ad Acerbi: “Basta vedere la rosa”

Juventus, Allegri soddisfatto per la vittoria contro la Roma replica alle parole di Acerbi: “Basta vedere la rosa”

E’ un Massimiliano Allegri soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di ‘DAZN’ al termine della sfida vinta dalla sua Juventus per 1-0 contro la Roma. Il tecnico ha espresso soddisfazione per la vittoria e ha voluto rispondere alle parole di ieri di Francesco Acerbi.

Sulla gara – “Bella partita, giocare contro la Roma non è semplice, con Mourinho ancor più complicato. Nel primo tempo abbiamo rischiato in un paio di occasioni, abbiamo approcciato bene la ripresa, potevamo fare il secondo gol, ma è stata una gara complicata come ci aspettavamo, era importante vincere per allungare su chi c’è dietro. Abbiamo fatto 43 punti che sono tanti. Questa è una vittoria importante, abbiamo allontanato la Roma, 43 punti ti consentono meno da fare per avere la certezza matematica di giocare la Champions il prossimo anno”.

Condizione – “Stiamo bene fisicamente e mentalmente, abbiamo buttato via qualche palla di troppo, su questo dobbiamo migliorare. Bisogna migliorare nelle uscite e nelle diagonali di passaggio, dopo i gol presi nelle ultime gare, siamo tornati ad avere paura di prendere gol e questo ti fa tenere alta la concentrazione”.

Su Vlahovic – “Ha fatto una bella partita, in crescendo rispetto alle ultime perché sta bene fisicamente e lo abbiamo cercato abbastanza. Può crescere solamente, può giocare da solo e con una punta vicino. Già Yildiz è meno punta di Chiesa, solo giocando e conoscendosi possono migliorare”.

Sulle parole di Acerbi – “Non le commento, l’Inter è avanti a noi di 2 punti, stanno facendo una stagione straordinaria, cerchiamo di stargli attaccati sapendo che il nostro è un percorso diverso dal loro. Basta vedere la rosa a disposizione come età, siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo senza guardare a casa di altri”.

Mercato – “La nostra rosa possiamo migliorarla noi con il lavoro, ci sono ragazzi giovani che stanno crescendo, alcuni spero di poterli vedere presto”.