Inter, UFFICIALE il rinnovo: firma fino al 2027

Inter, arriva la firma fino al 2027: il rinnovo di contratto per il titolarissimo è ufficiale

Regalo di fine anno per i tifosi dell’Inter. Il club nerazzurro ha infatti annunciato il rinnovo di Federico Dimarco.

Il mancino ha prolungato il proprio accordo con la società meneghina fino al 2027. Proprio il club nerazzurro, attraverso i suoi canali ufficiali, ha annunciato la firma sul nuovo contratto. Una notizia importante anche per i tifosi. Dimarco, cresciuto nel vivaio interista, è un vero e proprio idolo per i supporters e ha saputo conquistarsi con prestazioni sempre più convincenti un posto da titolare non solo nell’undici di Simone Inzaghi ma anche in quello della Nazionale italiana.

Questo il comunicato ufficiale diramato dall’Inter:

“Ufficiale il prolungamento di contratto del difensore nerazzurro fino al 30 giugno 2027.

FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Federico Dimarco: il difensore classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2027”.