Il talismano di Cioffi: quando c’è lui fa sempre gol

L’Udinese ha il suo talismano tra le mura amiche di casa: i suoi gol sono fondamentali, i numeri che fanno sorridere Cioffi.

L’Udinese ospita alla Dacia Arena un Bologna in rampa di lancio e che vuole provare a chiudere un 2023 a dir poco straordinario nel migliore dei modi: con una vittoria. Dall’altra parte gli uomini di Cioffi vogliono, dall’altra parte, guadagnare punti salvezza per provare ad uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione, anche se sono consapevoli del fatto che non sarà facile conquistarli contro la compagine allenata da Thiago Motta.

I bianconeri, tuttavia, possono contare su un giocatore che, quando scende in campo al Bluenergy Stadium in Serie A, riesce sempre a fare la differenza. Stiamo parlando di Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 che, dopo un avvio di stagione complicato, sembra avere trovato quella continuità di rendimento che l’Udinese stava cercando da lui.

In tal senso, c’è un dato che può far sorridere l’allenatore dei friulani e che, allo stesso tempo, lascia ben sperare a poche ore dalla partita.

Udinese, Lucca goleador in casa: i numeri

Lorenzo Lucca nelle ultime due uscite tra le mura amiche del Friuli è sempre andato a segno: un dato statistico interessante che, inoltre, viene rafforzato dal fatto che prima di lui soltanto Kevin Lasagna, tra il giugno e il luglio 2020, ci era riuscito. Il bomber, già a quota sei reti in stagione tra campionato e Coppa Italia, è in rampa di lancio e sta vivendo un momento molto positivo in campo.

Dopo una buona annata tra le fila dell’Ajax in prestito dal Pisa, questa è la sua grande chance per provare a compiere il salto di qualità anche in Serie A, un campionato in cui sicuramente gli attaccanti, a differenza dell’Eiredivisie, sono messi a dura prova.

Il bomber di Moncalieri proverà, quindi, a prendere sulle proprie spalle il peso del reparto avanzato dell’Udinese nella speranza di regalare nuove gioie ai tifosi friuliani.