HIGHLIGHTS | Rabiot stende la Roma, Juventus a -2 dal primo posto

La Juventus batte la Roma e accorcia sull’Inter: all’Allianz Stadium decisivo il gol di Rabiot a inizio ripresa

Un gol di Rabiot permette alla Juventus di battere la Roma nel posticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A: bianconeri a -2 dalla capolista Inter.

Si parte con le marce alte e dopo appena quattro minuti di gioco la Roma ha una importante occasione per sbloccare il risultato: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Cristante riceve la sfera e da posizione invitante calcia a botta sicura colpendo il palo dopo una deviazione decisiva di Vlahovic. Sei minuti dopo la reazione bianconera proprio col serbo che si crea lo spazio e poi calcia col sinistro, senza però trovare lo specchio della porta.

L’ex Fiorentina ci riprova all’11’ quando subentra in corsa a Yildiz puntando la porta per poi tirare di destro, ma con la sfera ancora a lato. Un minuto dopo risponde Lukaku con la botta da fuori area, sparando la sfera sul fondo. Ancora un’occasione di marca bianconera alla mezz’ora, quando Yildiz in dribbling va via a tre avversari prima di tirare in diagonale sfiorando la porta. Ancor più ghiotta l’occasione maturata al 43′, quando Kostic conclude a botta sicura in girata, trovando il salvataggio provvidenziale di N’Dicka con la testa.

Juventus-Roma: highlights, tabellino e classifica

Inizia il secondo tempo e la Juventus passa in vantaggio dopo appena due minuti: fa tutto Rabiot che avvia l’azione con l’aiuto di Kostic e Vlahovic prima di battere in uscita Rui Patricio sul suo palo, partendo da posizione regolare per questione di centimetri.

Col passare dei minuti la Juventus difende con ordine e limita gli spazi. Al 72′ ci prova Dybala che riceve da Pellegrini il cui mancino è velenoso ma viene bloccato senza grandi problemi da Szczesny. All’84’ occasione gigantesca per il raddoppio della Juventus: fa tutto Chiesa che si invola sulla sinistra, la palla arriva al centro dove McKennie calcia dall’area piccola, sparando però su Rui Patricio e poi sul fondo. Tre minuti dopo è Chiesa a trovarsi a tu per tu con Rui Patricio e non sbaglia, ma il suo gol viene annullato per posizione di fuorigioco.

JUVENTUS-ROMA 1-0

47′ Rabiot

CLASSIFICA SERIE A:Inter punti 45; Juventus 43; Milan 36; Fiorentina 33; Bologna 31; Atalanta 29; Roma 28; Napoli 28; Lazio 27; Torino 24; Monza 22; Lecce, Genoa 20; Frosinone 19; Udinese 17; Sassuolo 16; Verona e Cagliari 14; Empoli 13; Salernitana 12.

A breve saranno disponibili gli highlights