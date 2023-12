Rabiot: contro la Roma un gol per il rinnovo, Allegri e Giuntoli sono convinti

Juventus-Roma viene bloccata ad inizio ripresa grazie a un gol al 49′ di Adrien Rabiot che colpisce a freddo i capitolini, un po’ passivi in occasione del vantaggio della formazione di Allegri

Lo stesso allenatore, assieme a Giuntoli, spinge per il rinnovo del giocatore considerato imprescindibile per gli equilibri della ‘Signora’.

Una gara bloccata nel corso del primo tempo, che finisce 0-0. Pochi sussulti nel primo tempo, ma nella ripresa cambia subito la musica. La Roma viene colpita a freddo, azione sulla sinistra della Juve, con Vlahovic che lavora bene la palla e mette Rabiot nelle migliori condizioni di segnare.

Il francese, ricevuta la sfera, non si fa pregare e con precisione e calma batte Rui Patricio che prova l’uscita un po’ disperata. Difesa romanista con Llorente e Mancini un po’ corta in contropiede in questo frangente. Si interrompe l’equilibrio all’Allianz Stadium.

Calciomercato Juventus: Giuntoli e Allegri vogliono il rinnovo di Rabiot

Adrien Rabiot ha portato in vantaggio la Juventus contro la Roma e la dirigenza è sempre più convinta di voler prolungare il rapporto col francese.

A volte i segnali fanno la differenza, e un gol può esserlo. Dopo essere rimasto alla Juve Rabiot chiude il suo anno segnando con la maglia bianconera addosso. Un segnale importante per la dirigenza, che non ha mai avuto dubbi sulla voltontà di proseguire con il calciatore classe ’95.

La scadenza è prossima e o dialoghi sono iniziati. Rabiot è un top player di questa rosa ma se ancora ci fosse bisogno di una dimostrazione, è chiaro che la Juve non possa fare a meno di lui. Ecco quindi che il gol è l’ultimo tassello di una volontà ferrea: Giuntoli e Allegri lavorano insieme per convincere il francese e mamma Veronique a rimanere a Torino, per fare di Adrien una vera bandiera della Juventus.