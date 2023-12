DIRETTA Serie A, Milan-Sassuolo e Verona-Salernitana: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre i match del ‘Meazza’ tra il Milan di Pioli e il Sassuolo di Dionisi e del ‘Bentegodi’ tra il Verona di Baroni e la Salernitana di Inzaghi in tempo reale

Il Milan ed il Verona ricevono rispettivamente il Sassuolo e la Salernitana nelle gare del tardo pomeriggio valide per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Due sfide del penultimo turno del girone di andata molto delicato con panchine traballanti che saranno dirette nell’ordine da Marinelli di Tivoli e da Mariani di Aprilia.

Da un lato, allo stadio ‘Meazza’, i rossoneri di Stefano Pioli devono assolutamente tornare a vincere dopo il mezzo passo falso contro la Salernitana per rimettersi subito in carreggiata. Con l’obiettivo scudetto ormai distante, i meneghini puntano quantomeno a blindare il terzo posto in classifica. Ma i neroverdi di Alessio Dionisi, reduci dal ko interno col Genoa, vogliono fare risultato per provare ad uscire dalla crisi che li ha visti conquistare un solo punto nelle ultime quattro giornate. La partita sarà trasmessa in tv Sky Sport, ma anche in streaming sulla app di Dazn. La scorsa stagione, su questo stesso campo, gli emiliani si imposero con un clamoroso 5-2 che vide andare a segno Defrel, Frattesi, Berardi, Laurentie e Matheus Henrique.

Dall’altro lato, allo stadio ‘Bentegodi’, i gialloblu di Marco Baroni puntano a dare seguito al successo di settimana scorsa contro il Cagliari e ad aggiudicarsi un altro scontro diretto per allontanarsi dalla zona retrocessione. Per i granata di Filippo Inzaghi, beffati dal Milan che ha raggiunto il pareggio in extremis, è quasi un’ultima spiaggia: serve un successo per non rassegnarsi alla retrocessione. La gara sarà visibile in tv, su smartphone e tablet soltanto su Dazn. Il precedente della passata stagione registrò una vittoria degli scaligeri con il risultato di 1-0 grazie al gol di Ngonge. Calciomercato.it vi offre i match tra Milan e Sassuolo e tra Verona e Salernitana live in tempo reale.

Probabili Formazioni Milan-Sassuolo e Verona-Salernitana

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Reijnders, Bennacer, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Volpato, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Lauriente; Pinamonti. All. Dionisi

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Hien, Magnani, Terracciano; Folorunsho, Hongla, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic. All. Baroni

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Legowski; Tchaouna, Kastanos, Candreva; Simy. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: