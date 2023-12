DIRETTA Serie A, Atalanta-Lecce: le formazioni ufficiali LIVE

Lunch match della diciottesima giornata di Serie A, Atalanta-Lecce verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Sorpassata momentaneamente dalla Lazio in classifica, l’Atalanta apre il palinsesto del sabato della diciottesima giornata di Serie A, ricevendo il Lecce in casa. Reduci dalla discussa sconfitta contro il Bologna, i padroni di casa vogliono tornare subito alla vittoria per proiettarsi al sesto posto. In attesa di Juventus-Roma, gli orobici sperano di approfittare del passo falso del Napoli, fermato sul pari dal Monza.

Furibondo al Dall’Ara per alcune scelte arbitrali, Gian Piero Gasperini si gode il rientro tra i convocati di Gianluca Scamacca, che compensa a livello di morale l’assenza per infortunio di Hans Hateboer. Dopo la sconfitta di San Siro, la squadra allenata da Roberto D’Aversa è attesa da un’altra dura trasferta, resta ancora più ostica dall’assenza degli squalificati Banda e Pongracic. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Atalanta-Lecce

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All.: Gasperini

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Oudin, Ramadani, Kaba; Strefezza, Krstovic, Rafia. All.: D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Inter 45*; Juventus 40; Milan 33; Fiorentina 33*; Bologna 31; Roma 28; Napoli 28*; Lazio 27*; Atalanta 26; Torino 24*; Monza 22*; Lecce, Genoa* 20; Frosinone 19; Sassuolo 16; Udinese 14; Verona 14; Cagliari 13; Empoli 12; Salernitana 9.

* una partita in più