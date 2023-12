“Devi andartene”: Juventus, bocciato in maniera definitiva

Partita tesa ed equilibrata come previsto tra Juventus e Roma: tra i bianconeri c’è però un peggiore designato che raccoglie critiche

Juventus-Roma chiude il 2023 calcistico in Italia. Appuntamento molto importante per entrambe le squadre: per i bianconeri, per rosicchiare due punti all’Inter e per i giallorossi, per rimanere a contatto della zona Champions. Gara ovviamente dai diversi spunti interessanti.

Una partita anche di buon ritmo e buona qualità, a discapito delle premesse di una gara bloccata, con Allegri e Mourinho che se la stanno giocando più a viso aperto del previsto. Roma subito pericolosa con un clamoroso palo di Cristante, la Juventus ha risposto con diversi tentativi di Vlahovic e con una grande azione di Yildiz mentre dall’altra parte Dybala ha portato diverse insidie con giocate di buona qualità e ha sfiorato un gol da cineteca. Tra i 22 in campo, però, ce n’è uno che ha decisamente deluso le attese.

Juventus, tutti contro Kostic: “E’ proprio scarso”

Non una partita brillantissima, tutt’altro, per Filip Kostic, autore di diverse imprecisioni fin dai primi minuti. L’esterno serbo ha commesso svariati errori sottolineati dai mugugni dello stadio e non soltanto. Anche se aveva avuto negli istanti finali della prima frazione una buona occasione, con Ndicka a salvare un suo tiro a botta sicura.

Anche sui social, diversi commenti impietosi nei confronti dell’ex Eintracht. Che nella scorsa stagione era stato uno dei migliori, ma quest’anno, invece, è decisamente più sotto tono. E l’ambiente sta esaurendo la pazienza. Ecco una carrellata di commenti da ‘X’:

kostic non azzecca più mezzo cross, è assurdo tutti addosso ai difensori — sara🪂 (@likepalms) December 30, 2023

Kostic non dovrebbe giocare a calcio — giokar1323 (@giokar1323) December 30, 2023

Urge correttivo dalla parte di Kostic… — WinterMute (@WnMute) December 30, 2023

Kostic scarso come pochi — Giulio (Currysmo) #WelcomePep (@Giulius888) December 30, 2023

Ormai i compagni a Kostic non la danno anche quando è liberissimo. Bravi. — Megicbocs (@megicbocsreturn) December 30, 2023

Aiuto Chiesa sta insultando Kostic più di me — IL KALVINPHILLIPSIANO (@Kulusecsi) December 30, 2023

Kostic è da vendere. A gennaio. — Mar (@Mar__J05) December 30, 2023