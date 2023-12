Bologna come Inter e Bayer Leverkusen: il dato che fa avvicinare Thiago Motta alle grandi d’Europa

Il dato che avvicina sempre di più il Bologna di Thiago Motta alle big d’Europa: i tifosi sono euforici, le statistiche.

Il Bologna quest’oggi volerà al Bluenergy Stadium per affrontare l’Udinese con un solo obiettivo: proseguire la straordinaria corsa per un posto in Europa che, quest’anno, sembra essere un obiettivo raggiungibile per il club.

Thiago Motta, infatti, è riuscito a plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, giocando un calcio moderno ed efficace, che ha portato il club al quarto posto e con serie possibilità di entrare tra le compagini che, l’anno prossimo, giocheranno una coppa europea. Se la classifica non lascia dubbi riguardo all’ottimo lavoro del tecnico insieme a tutta la sua squadra, dall’altra parte c’è un ulteriore dato statistico che conferma quanto di buono fatto in quest’annata e che avvicina ulteriormente gli emiliani alle big europee.

Ecco di che cosa stiamo parlando: i tifosi non lo avrebbero mai immaginato ad inizio stagione.

Bologna come le big europee: il dato non lascia dubbi

Il Bologna di Thiago Motta in questa stagione ha un ruolino di marcia importante in trasferta: nelle nove gare giocate lontano dalle mura di casa, infatti, ha perso soltanto una volta, ottenendo due vittorie e sei pareggi, con l’unico ko ottenuto contro la Fiorentina del 12 novembre.

Meglio dei rossoblu sono riusciti a fare soltanto Inter (prima assoluta in Serie A), Bayer Leverkusen e Girona, entrambe le squadre rilevazione rispettivamente della Bundesliga (primo posto, addirittura davanti al Bayern Monaco) e Liga (seconda ma a pari punti con il Real Madrid).

Un dato davvero impressionante che certifica, ancora una volta, la solidità di una squadra che, accanto ai gioielli assoluti come Zirkzee, Orsolini e Ferguson, affianca tantissimi altri giocatori di qualità che hanno sposato a pieno questo progetto.