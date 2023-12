Nuovo ‘caso’ Osimhen: coinvolta un’altra big

Il Napoli dovrà fare a meno per le prossime partite di Victor Osimhen tra squalifica e Coppa d’Africa. Intanto nel giorno del suo compleanno parte un piccolo giallo sui social

Le ultime istantanee del 2023 di Victor Osimhen con la maglia del Napoli non sono state particolarmente positive. Ko in trasferta a Roma con annessa espulsione nella ripresa che gli ha fatto chiudere prima del tempo l’annata in azzurro.

Squalifica e poi Coppa d’Africa per Osimhen che priverà quindi Mazzarri del proprio numero 9 per svariate partite. Non il modo migliore per rendere onore al rinnovo di contratto appena siglato col club del presidente Aurelio De Laurentiis. Il nigeriano ha allungato la scadenza di un anno fino al 2026, ma l’impressione è che in estate potrebbe anche essere ceduto.

Voci sul futuro di Osimhen che si inseguono continuamente da mesi, e che non si placano neanche dopo il rinnovo e nel giorno del suo compleanno. Il nigeriano del Napoli compie oggi 25 anni e sui social è partito un caso particolare.

Calciomercato Napoli, auguri ad Osimhen con la maglia del Chelsea: la risposta social

Non sono mancati messaggi d’auguri da ogni dove per Osimhen, che ha risposto come sempre con grande calore.

Un tweet in particolare non è passato inosservato ne al calciatore e ne tantomeno ai tifosi del Napoli. La pagina ‘Ó.G.B’ su X ha postato un messaggio di auguri dedicato al centravanti nigeriano pubblicandone una foto da ragazzino con indosso una vecchia maglia del Chelsea.

Uno scatto che ha attirato l’attenzione dello stesso Osimhen che ha risposto al tweet con due cuoricini e l’emoji delle mani strette. Una reazione social che non è passata inosservata su X, dove non sono mancati messaggi sulla questione. “Buon compleanno Victor Osimhen, per favore vieni presto a salvare Chelsea“, ha scritto la pagina in questione, e la risposta pronta del bomber del Napoli ha suscitato ben più di qualche sorpresa.