Niente squalifica, è UFFICIALE: il ricorso ribalta tutto

Il ricorso cambia completamente le carte in tavola. La decisione è ufficiale: la squalifica è revocata

Accolto il ricorso dell’Hellas Verona: niente chiusura per il settore “Curva Sud Inferiore” dello stadio Bentegodi.

Dopo quanto accaduto in Verona-Cagliari, con i cori razzisti rivolti al centrocampista rossoblù Makoumbou, erano state comminate due giornate di chiusura del settore “Curva Sud Inferiore” dello stadio Bentegodi. Una squalifica per cui il club veneto aveva presentato ricorso ed ora la Figc ha annunciato come il settore resterà aperto e fruibile ai tifosi. Annullata dunque la sanzione: i tifosi potranno sedersi nel settore nelle prossime due sfide casalinghe dei gialloblù, rispettivamente contro Salernitana ed Empoli, in programma domani (sabato 30) alle 18 e il 13 gennaio alla stessa ora.

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla Figc:

“La Corte Sportiva d’Appello, esaminato il reclamo con procedimento d’urgenza proposto dall’Hellas Verona contro la chiusura per due giornate del settore ‘Curva Sud Inferiore’ dello stadio Marcantonio Bentegodi per cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore del Cagliari durante la gara disputata lo scorso 23 dicembre, ha accolto il reclamo del club veronese annullando la sanzione inflitta.

È stata altresì confermata la sospensione per un anno della sanzione di una gara con settore ‘Curva Sud Inferiore’ chiuso, comminata con comunicato ufficiale della Lega Serie A n. 246 del 13 giugno scorso, successivo allo spareggio per la permanenza in Serie A disputato l’11 giugno a Reggio Emilia contro lo Spezia“.