Monza, ‘l’arma segreta’ di Palladino che fa tremare Mazzarri

Il Monza ospiterà il Napoli all’U-Power Stadium, con i padroni di casa di Palladino che potranno contare su un’arma in più.

Il Monza ospiterà il Napoli tra le mura amica dell’U-Power Stadium per cercare di chiudere con una vittoria questo 2023 fatto di tantissimi successi ed obiettivi centrati. Per Palladino ci sarà l’ultimo ostacolo da superare, quel Napoli che non sembra ancora essere riuscito ad ingranare dopo l’esonero di Rudi Garcia ed il ritorno di Walter Mazzarri nel ruolo di traghettatore.

Se, da una parte, sulla carta i partenopei risultano essere i naturali favoriti, dall’altra parte le difficoltà degli azzurri sono sotto gli occhi di tutti: sei reti subite nelle ultime due partite tra campionato e Coppa Italia, due ko davvero pesanti con Roma e Frosinone.

I lombardi, inoltre, possono contare su un fattore davvero importante che, forse, ancora oggi in troppi sottovalutano e che, invece, Palladino sembra essere riuscito a sfruttare al meglio soprattutto nelle ultime gare, segnale inequivocabile del fatto che la rosa dei biancorossi sia tutta al servizio del progetto.

Napoli-Monza, la panchina l’arma in più di Palladino

Il Monza non segna un gol da due partite, l’ultima rete è stata messa a segno contro il Genoa, tra le mura amiche. Le ultime tre volte in cui i lombardi sono andati a segno, però, i gol sono arrivati dalla panchina: Dany Mota, Carboni e Mirko Maric, tutti e tre subentrati a gara in corso.

Un segnale sicuramente importante per Palladino che, ancora una volta, ha dimostrato di saper leggere nel migliore dei modi le partite, cambiando i giocatori in corsa per adattarsi al meglio all’avversario che si ha di fronte. Un fattore che, soprattutto per una squadra che punta alla salvezza, sulla carta, non è per nulla scontato. Mazzarri, in tal senso, dovrà fare particolare attenzione con il suo Napoli.