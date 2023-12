Milan, Giroud via a zero: vola in Liga

Il Milan rischia seriamente di perdere Giroud a parametro zero; sul centravanti francese è forte l’interesse di un club di Liga

Il Milan si sta preparando per l’ultimo match del 2023: a San Siro arriva il Sassuolo e per i rossoneri è vietato sbagliare dopo il pareggio in casa della Salernitana nell’ultimo turno di campionato. I ragazzi di Pioli devono vincere per non perdere ulteriore terreno dalla vetta e provare ad uscire da un momento non semplice: oltre ai risultati, il Milan deve fare i conti con una vera e propria emergenza difensiva.

Una situazione che la dirigenza proverà a risolvere nel corso del mercato invernale; per quanto riguarda la prossima sessione estiva, invece, i rossoneri rischiano di dover rinunciare ad un punto fermo della rosa di Pioli. Stiamo parlando di Giroud: l’attaccante, classe 1986, ha realizzato otto gol in campionato (nove considerando la Champions a cui bisogna aggiungere sei assist complessivi) ma non segna a San Siro da agosto, dalla doppietta contro il Torino.

Digiuno lunghissimo per un giocatore che ha il gol nel sangue. Elemento fondamentale per il Milan e le ambizioni, sia in Italia sia a livello internazionale, della squadra. Contratto in scadenza a giugno e il rischio che possa lasciare il club al termine della stagione; stando a quanto riportato da todofichajes, sul giocatore è piombato l’Atletico Madrid alla ricerca di un rinforzo offensivo in vista del prossimo campionato.

Atletico Madrid, piace Giroud: trema il Milan

L’Atletico Madrid, in questa stagione, vuole regalare grandi soddisfazioni ai propri tifosi: in Liga bisogna inseguire la strana coppia di testa Real Madrid-Girona mentre in Champions League ci sarà il doppio confronto, per nulla semplice, contro l’Inter di Inzaghi. In attesa di capire come si svilupperà questa stagione, i Colchoneros sembra stiano già programmando il futuro.

Simeone, per il prossimo anno, sembra aver bisogno di un nuovo centravanti e Giroud rappresenterebbe la soluzione perfetta per il club spagnolo. Oltre a conoscere alla perfezione Griezmann, parliamo di un centravanti perfetto all’interno dell’area di rigore, abile nel far salire la squadra ed estremamente pericoloso nel gioco aereo.

Operazione decisamente conveniente dal punto di vista economico considerando la possibilità da parte del centravanti di liberarsi a zero dal Milan qualora non dovesse prolungare la sua avventura con i rossoneri. Bisogna però considerare la carta d’identità del giocatore (classe 1986) e l’impossibilità di disputare tutte le partite all’interno della stagione. E’ chiaro che l’eventuale addio di Giroud, obbligherebbe la società rossonera a trovare un nuovo centravanti per rinforzare il reparto offensivo di Pioli.