Juve-Roma, Allegri vs Mourinho e lo ‘spareggio’ per l’Arabia

Juventus-Roma è il big match dell’ultimo turno di campionato del 2023, è sfida Allegri-Mourinho con l’Arabia sullo sfondo

La Serie A chiuderà il 2023 con una grande classica come quella tra Juventus e Roma, che mette di fronte, tra l’altro, due tecnici estremamente carismatici come Allegri e Mourinho. Un duello decisamente non banale, con tanti significati, anche in vista del futuro.

La Juve cerca punti per rimanere in scia all’Inter capolista, la Roma ne ha bisogno per tenere nel mirino il quarto posto, con Bologna e Fiorentina a precederla al momento. I risultati di fine stagione, per entrambi, potrebbero determinarne il futuro. Sia il livornese che il portoghese sono stati cercati, come noto, dai club arabi in estate con offerte multimilionarie. L’Arabia potrebbe tornare alla carica con le sue lusinghe in estate. A seconda del raggiungimento dei rispettivi obiettivi e del rapporto con le proprie dirigenze, Allegri e Mourinho potrebbero alla fine tramutare il no degli scorsi mesi in un sì. Qualche indicazione, potrebbe arrivare già dal match di domani sera allo Stadium.