Ibra a Miami sa già di bocciatura per Pioli: “Sconfortante”

Clima teso alla vigilia di Milan-Sassuolo con Ibrahimovic a Miami e lontano dalla squadra e da Pioli: “Sconfortante”

“Zlatan a Miami? Non vedo nulla di particolare. Era già programmato, l’ho sentito in questi giorni”. Con questa risposta in conferenza stampa Stefano Pioli ha parlato del viaggio di Zlatan Ibrahimovic a Miami.

Il tecnico rossonero ha parlato alla vigilia del delicatissimo match contro il Sassuolo in programma domani alle 18 a San Siro. Per il Milan e soprattutto per Pioli la sfida contro i neroverdi potrebbe essere decisiva. Sia per non perdere ulteriore distanza da Juventus ed Inter, evitando di farsi risucchiare dalla inseguitrici, sia per l’eventuale permanenza in panchina dell’allenatore emiliano. La scelta comunque di Ibrahimovic di essere a Miami e non vicino alla squadra ha destato diverse sorprese.

Milan, Ravezzani su Ibra: “Ha già votato per l’esonero di Pioli?”

Tra le perplessità espresse anche quella di Fabio Ravezzani. Il direttore di ‘Top Calcio 24’ ha voluto affidare ai social tutte le sue perplessità sul soggiorno dello svedese negli Stati Uniti.

“Per chi sperava che Ibra desse una mano a Pioli, scoprire che lo svedese è in vacanza a Miami ci sta. Ma che si sia limitato a un messaggino è sconfortante. Siamo alla vigilia di una partita delicatissima, con l’allenatore in discussione. O ha già votato per l’esonero?” si è chiesto su ‘X’ Ravezzani. Un segnale quindi, secondo il giornalista, di come il rapporto tra lo svedese e Pioli non sia così solido e come, in una situazione così delicata, è quantomeno strano non vedere una figura come Ibra non essere vicina alla squadra e al tecnico.