HIGHLIGHTS | Meret salva il Napoli, ma quanti fischi per gli azzurri

Meret decisivo nel match contro il Monza ma il Napoli non va oltre lo zero a zero e gli azzurri, nel finale, sono stati fischiati

L’ultima giornata del 2023 si apriva con due anticipi: Fiorentina Torino e Napoli Monza, partite fondamentali per gli obiettivi di tutte e quattro le squadre. I viola cercavano il successo in modo da scavalcare il Bologna e volare momentaneamente al quarto posto mentre i granata volevano il quinto risultato utile consecutivo.

Decisamente importante il match del Maradona con i ragazzi di Mazzarri chiamati ad un pronto riscatto dopo la sconfitta rimediata nell’ultima giornata contro la Roma. Di fronte un Monza reduce da due sconfitte consecutive e con la voglia di cambiare passo.

Iniziamo proprio dalla sfida tra Napoli e Monza dove i padroni di casa dovevano fare i conti con una vera e propria emergenza tra infortunati e squalificati. Pesantissima, da questo punto di vista, l’assenza di Osimhen espulso nella sconfitta dell’Olimpico. Mazzarri ha voluto dare fiducia, dal primo minuto, a Zerbin alla prima partita da titolare in questa stagione. L’attaccante, al centro delle voci di mercato, ha fornito una prestazione da sei in pagella.

I problemi per i partenopei sono proseguiti nella ripresa quando il tecnico ha dovuto togliere Meret (protagonista con il rigore parato su Pessina) è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema fisico. Al suo posto è entrato Contini visto l’infortunio, nel riscaldamento, di Gollini. Nel finale di partita si sono accessi gli animi con entrambi gli allenatori espulsi.

Lo zero a zero finale, alla fine, accontenta più il Monza rispetto ad un Napoli che chiude l’anno con due vittorie nelle ultime sei partite di campionato. Rendimento decisamente negativo con il cambio di guida tecnica che, fino ad ora, non ha portato i risultati sperati.

Al termine del match non sono mancati i fischi per una squadra chiamata ad una reazione già dalla prossima giornata, in casa del Torino. Il momento è estremamente delicato e, ad oggi, della squadra campione d’Italia è rimasto solamente il ricordo.

Fiorentina Torino, decide Ranieri nel finale: viola quarti

Al Franchi si giocava una partita tra due squadre con ambizioni europee: è stato un match con poche occasioni da gol e dove i granata, ai punti, avrebbero forse meritato qualcosa in più. Nel corso del primo tempo, l’estremo difensore dei viola si è reso protagonista con due ottimi interventi che hanno salvato il risultato.

Non è stata la solita Fiorentina che ha faticato ad esprimere il suo solito gioco merito anche di un Torino ben messo in campo. Nel finale però un colpo di testa di Ranieri ha permesso ai ragazzi di Italiano di sbloccare il match ed ottenere tre punti fondamentali: grazie a questo successo infatti la viola sale momentaneamente al quarto posto.

Ecco la classifica aggiornata di Serie A

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 44; Juventus 40; Milan 33; Fiorentina 33*; Bologna 31; Roma 28; Napoli 28*; Atalanta 26; Torino 24*; Lazio 24; Monza 22*; Lecce 20; Frosinone 19; Genoa 19; Sassuolo 16; Udinese 14, Verona 14, Cagliari 13; Empoli 12; Salernitana 9