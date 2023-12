Napoli, svolta in campionato e sul mercato: le ultime

Partita importante per il Napoli che, contro il Monza, potrebbero trovare la svolta definitiva sul mercato e in campionato

Il Napoli, dopo la sconfitta con la Roma, è impegnato nel match contro il Monza. Una partita fondamentale per i partenopei che vogliono chiudere al meglio il 2023. Emergenza per Mazzarri che, tra squalifiche ed infortuni, deve fare a meno di quattro titolari e non può neanche contare su Elmas ceduto al Lipsia.

In una situazione del genere, l’allenatore partenopeo ha deciso di dare fiducia a Zerbin alla sua prima partita da titolare. Una responsabilità importante per il classe 1999 il cui futuro potrebbe essere lontano dai partenopei.

A gennaio il Napoli potrebbe essere protagonista di una mini rivoluzione e anche l’attaccante rischia di essere ceduto. Zerbin piace tantissimo al Frosinone (l’Empoli sullo sfondo) ma la società partenopea vuole pensarci due volte prima di lasciare andare il ventiquattrenne.

Zerbin, piace al Frosinone: il punto

Il match con il Monza potrebbe essere l’ultimi di Zerbin con la maglia del Napoli. Non è da escludere l’addio a gennaio dell’esterno offensivo. Parliamo di un giocatore che ama partire da sinistra ma può essere impiegato anche sull’altra corsia e, all’occorrenza, come seconda punta.

Sull’attaccante è forte l’interesse del Frosinone. Il club neopromosso sta disputando una stagione di buonissimo livello con Di Francesco capace di valorizzare, nel migliore dei modi, i suoi ragazzi. Una dimostrazione arriva da Soulé ma sono diversi gli esempi che si potrebbero fare. L’obiettivo del club è chiaramente raggiungere la salvezza nel minor tempo possibile e, per farlo, il mercato di gennaio può essere di grande aiuto.

Come detto Zerbin è un giocatore che piace come confermato dallo stesso Angelozzi. Il ds del Frosinone ha parlato a TvPlay e tra gli argomenti affrontati anche quello sull’esterno offensivo in forza al Napoli. “Zerbin è un giocatore che ci piace e che è già stato con noi. Lo stimiamo ma dipende anche dal Napoli”. Dichiarazioni importanti nei confronti di un giocatore che conosce molto bene l’ambiente del Frosinone e, sotto la guida di Di Francesco, potrebbe trovare quella continuità di cui ha assolutamente bisogno per mostrare le sue qualità.

Le trattative però si fanno in due e servirà anche il consenso del Napoli per arrivare al classe 1999. In attesa di definire il futuro dell’attaccante, Zerbin sta giocando da titolare contro il Monza e vuole sfruttare al meglio la chance avuta da Mazzarri in un momento, per il tecnico partenopeo, di estrema emergenza.

Qualora il ragazzo dovesse fornire una prestazione importante non è da escludere una sua permanenza all’interno della rosa partenopea anche perché il Napoli non vuole farsi trovare con la coperta corta a livello offensivo e, nelle rotazioni, un giocatore come Zerbin potrebbe fare comodo.