Giuntoli punta al raddoppio: ecco il prossimo talento della Juve

La Juventus raddoppia e Giuntoli è pronto a lanciare l’assalto: ecco il prossimo talento su cui hanno messo le mani i bianconeri

Yildiz in gol a Frosinone, Adzic ormai pronto a vestire in bianconero: è una Juventus sempre più verde e sempre più intenzionata a puntare sui giovani talenti.

E il club bianconero sembra intenzionato a non fermarsi qui. La Juventus avrebbe infatti messo nel mirino un altro talentuoso millennial per portarlo prima nella formazione under-23 e poi, eventualmente, aggregarlo alla prima squadra. Si tratta di Winsley Boteli Mokango, nato a Ginevra, classe 2006, origini congolesi e nazionale giovanile svizzero.

Juventus, Giuntoli punta Boteli: assalto al baby bomber del Gladbach

Boteli è una prima punta che milita nella formazione under-19 del Borussia Moenchengladbach. Con i ‘Fohlen’ ha un contratto fino al 2025 e la società bianconera gli ha fortemente messo gli occhi addosso.

Lo sottolinea il ‘Guardian’, che riferisce come la Juve sia molto vigile, anche se il club tedesco punta fortissimo sul giovane talento svizzero. L’obiettivo è inserire il ragazzo in prima squadra per renderlo parte integrande del progetto. Per questo motivo il Glabdach è intenzionato a proporgli un nuovo contratto.

Il ragazzo sta dimostrando di saper segnare, e tanto. Finora, nel campionato di categoria, ha realizzato 15 reti in 14 gare. 17 gol in 16 presenze se si aggiungono le altre competizioni. Numeri che fanno impressione e che hanno impressionato soprattutto Cristiano Giuntoli e la rete di scout della società piemontese, che punta sempre più ad accaparrarsi i talenti e i profili più interessanti in Italia e in Europa.