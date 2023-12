Dumfries può salutare già a gennaio: addio a sorpresa in casa Inter

L’Inter di Simone Inzaghi e Beppe Marotta potrebbe anche perdere Denzel Dumfries nel calciomercato invernale: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, stasera a Marassi, sarà ospite del Genoa in occasione della 18esima giornata del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, reduci dalla vittoria interna contro il Lecce di Roberto D’Aversa, vogliono blindare il titolo di campioni d’inverno contro il Grifone e in attesa del match di domani sera all’Allianz Stadium fra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Roma di Josè Mourinho. Sarà una gara molto delicata questa per la Beneamata che, nell’ultimo incontro a Marassi è stata bloccata sullo 0-0 contro un Genoa che in quella stagione alla fine non riuscì ad evitare il baratro della Serie B. Stasera Simone Inzaghi, sulla fascia destra, potrà contare di nuovo anche su Denzel Dumfries. L’esterno olandese, arrivato nell’estate di calciomercato del 2021, è fermo da inizio mese per un problema muscolare ed è pronto a tornare nelle rotazioni nerazzurre nonostante le ultimissime che si stanno susseguendo sul suo futuro, a partire dallo stallo per il rinnovo di contratto che sembrava, qualche settimana fa, soltanto questione di tempo.

Il futuro di Dumfries può cambiare in fretta: ecco la situazione

In caso di mancato rinnovo del contratto, l’Inter potrebbe anche pensare in futuro di monetizzare dal cartellino di Denzel Dumfries, in particolare nella prossima estate dei trasferimenti. Attenzione però a quello che potrebbe succedere già a gennaio, soprattutto con alcuni club di Premier League che sembrerebbero pronti a tentare l’assalto per l’ex giocatore del PSV Eindhoven. Stiamo parlando del Manchester United e del Chelsea. I primi, guidati dall’olandese Erik Ten Hag, potrebbero puntare su Dumfries subito proprio per rinforzare la fascia destra con un calciatore che il tecnico conosce molto bene.

I secondi invece, anche in questa stagione in crisi, sono pronti a gettarsi di nuovo sul mercato e il nome del giocatore dell’Inter è da tempo sul taccuino dei Blues. La valutazione che i nerazzurri fanno di Dumfries è di circa 40 milioni di euro con l’olandese che ha il contratto in scadenza nel 2025.