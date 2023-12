DIRETTA Serie A, Napoli-Monza e Fiorentina-Torino | Segui le cronache LIVE

Si apre l’ultimo turno del campionato di Serie A del 2023 con gli anticipi Napoli-Monza e Fiorentina-Torino

Per l’ultima giornata di campionato di Serie A del 2023, la diciottesima, le prime due partite in programma vedono scendere in campo il Napoli campione d’Italia in carica contro il Monza e la Fiorentina, che affronta il Torino.

I partenopei, guidati in panchina da Walter Mazzarri, sono reduci dalla sonora batosta patita sul campo della Roma di José Mourinho nel turno precedente, 2-0 il risultato finale, e zona Champions League adesso distante quattro lunghezze. Necessaria una sterzata a questa stagione inizia non nel migliore dei modi e culminata con l’esonero di Rudi Garcia. L’avversario di giornata, dell’allenatore Raffaele Palladino, è reduce dalla sconfitta interna partita contro la Fiorentina, la terza nelle ultime cinque partite disputate. Ma i brianzoli veleggiano perfettamente a metà classifica, in una situazione di estrema tranquillità. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MONZA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Cajuste, Zielinski; Lindstrom, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Akpa Akpro, Gagliardini, Kyriakopoulos; Pessina, Colpani; Mota Carvalho. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Inter 44 punti; Juventus 40; Milan 33; Bologna 31; Fiorentina 30; Roma 28; Napoli 27; Atalanta 26; Lazio e Torino 24; Monza 21; Lecce 20; Genoa e Frosinone 19; Sassuolo 16; Verona e Udinese 14; Cagliari 13; Empoli 12; Salernitana 9

L’altra sfida delle 18.30 di questo venerdì, vede di fronte la Fiorentina e il Torino. I padroni di casa dell’allenatore Vincenzo Italiano, si presentano all’appuntamento dopo la vittoria di misura ottenuta sul campo del Monza di Raffaele Palladino: decisivo il bomber argentino Lucas Beltran e quarto posto, attualmente occupato dal sorprendente Bologna di Thiago Motta, distante una sola lunghezza. Di contro, i granata guidati in panchina da Ivan Juric, hanno pareggiato in casa contro l’Udinese di Gabriele Cioffi nel turno precedente e la classifica sorride: solo quattro i punti di distanza dalla zona che significa Europa. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-TORINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Kouame, Barak, Ikoné; Beltran. All. Italiano

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Inter 44 punti; Juventus 40; Milan 33; Bologna 31; Fiorentina 30; Roma 28; Napoli 27; Atalanta 26; Lazio e Torino 24; Monza 21; Lecce 20; Genoa e Frosinone 19; Sassuolo 16; Verona e Udinese 14; Cagliari 13; Empoli 12; Salernitana 9