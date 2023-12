DIRETTA Serie A, Geona-Inter e Lazio-Frosinone: formazioni UFFICIALI LIVE

Ultimo appuntamento del 2023, il diciottesimo turno di Serie A propone anche Genoa-Inter e Lazio-Frosinone

Iniziata con Fiorentina-Torino e Napoli-Monza, la diciottesima giornata di campionato prosegue alle 20.45 con altre due partite molto interessanti: Genoa-Inter e Lazio-Frosinone. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Bologna, i nerazzurri hanno saputo reagire immediatamente, battendo il Lecce per 2-0 nonostante l’assenza di Lautaro Martinez.

Nonostante i miglioramenti degli ultimi giorni, l’attaccante argentino salterà anche la sfida di ‘Marassi’, al pari di Federico Dimarco, ancora ai box per infortunio. Nella lista dei convocati, si rivede tuttavia Denzel Dumfries, perfettamente ristabilito dopo i guai fisici delle ultime settimane. Ha di che sorridere, invece, Alberto Gilardino. Rispetto alle ultime sfide, il tecnico genoano ritrova Matias Retegui e Messias in attacco.

In contemporanea con la sfida in terra ligure, allo ‘Stadio Olimpico’ di Roma, la squadra allenata da Maurizio Sarri va a caccia di conferme dopo il successo in casa dell’Empoli. La sfida in Toscana ha lasciato tuttavia in dote due infortuni pesanti, con Ciro Immobile e Luis Alberto che dovranno rimanere ai box per diverse settimane. Eusebio Di Francesco, dal canto suo, vuole tornare alla vittoria in Serie A.

Tolta l’impresa in Coppa Italia contro il Napoli, la squadra ciociara ha collezionato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque sfide di campionato. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Genoa-Inter e Lazio-Frosinone

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, de Winter; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Ekuban. All: Gilardino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram. All: S. Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All: Sarri

FROSINONE (3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Gelli, Barrenechea, Brescianini, Garritano; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All: Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: