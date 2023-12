Dalla Lazio alla Juve: ostacolo rossonero

La Juventus prova lo scippo alla Lazio, ma c’è un grosso ostacolo da superare per Giuntoli: tutti i dettagli.

Uno degli obiettivi di mercato di moltissime squadre, in Italia e non solo, sta vivendo una stagione di alti e bassi tra le fila della Lazio. Su di lui, il cui contratto è in scadenza a giugno 2024, si sono mosse moltissime squadre, pronte ad accaparrarsi un talento cristallino del nostro campionato.

Stiamo parlando di Felipe Anderson, il cui rinnovo qualche mese fa sembrava ad un passo per poi, giorno dopo giorno, diventare un vero e proprio rebus. Per questo motivo il brasiliano è diventato, poco a poco, l’oggetto del desiderio di tantissimi club, soprattutto brasiliani, che sono pronti quantomeno a fare un tentativo per gennaio, anche se una cosa è certa: non sarà una trattiva semplice.

Calciomercato Lazio, corsa a tre per Felipe Anderson

Felipe Anderson può tornare in Brasile? Al momento è soltanto una suggestione, tuttavia secondo il giornalista esperto di mercato brasiliano Samuel Batista, l’Internacional avrebbe fatto un sondaggio per capire al meglio la situazione del ragazzo con il club del presidente Lotito.

Il Flamengo rimane sempre alla finestra, anche se al momento è e soltanto una suggestione, sebbene Tite avrebbe già dato il suo ok per portarlo tra le fila dei rossoneri. Il terzo club che busserà alla finestra degli aquilotti è il Palmeiras, con il direttore sportivo Anderson Barros che vorrebbe regalare al suo allenatore, Abel, un giocatore di qualità in grado di giocare sostanzialmente su tutto il fronte d’attacco.

Sembra essere sempre più difficile, invece, la pista che porta al Santos: la retrocessione nella Serie B brasilana non aiuta né in termini di appeal né, soprattutto, dal punto di vista economico.

Insomma, al momento nel caso in cui il ragazzo decidesse di tornare in patria, le prime tre squadre sembrano essere quelle con cui si potrà intavolare una trattativa, ma attenzione alla pista Juventus, con Giuntoli che rimane alla finestra.