Blitz bianconero per Bastoni: è successo a San Siro

Il difensore nel mirino del club che lo ha seguito da vicino in occasione del match tra Inter e Lecce dell’ultima giornata

Dopo l’infortunio al polpaccio rimediato in Nazionale lo scorso novembre che lo ha tenuto fuori nei due big match contro Juventus e Napoli, Alessandro Bastoni si è subito ripreso il suo posto in mezzo alla difesa nerazzurra. In piena emergenza, il centrale mancino ha dovuto stringere i denti ed accelerare il recupero per tornare a disposizione di Inzaghi.

Un rendimento come sempre positivo per uno dei migliori difensori italiani della nuova generazione. Per quanto riguarda il suo futuro, va ricordato che l’Inter lo scorso luglio ha definito il suo rinnovo di contratto blindando il centrale fino al giugno 2028. Un prolungamento che ha fatto del difensore il decimo calciatore più pagato in Serie A per quanto riguarda la classifica degli ingaggi più alti, grazie ad un considerevole aumento rispetto al precedente accordo.

Nonostante il nuovo contratto, le sirene inglesi nei suoi confronti non si sono mai spente. In passato, in particolare durante il biennio con Antonio Conte, era stato il Manchester City di Pep Guardiola a spaventare in nerazzurri con un’offerta monstre per l’ex Atalanta. Un interesse, quello dalla Premier League, che sembra essere rimasto vivo, come riportato dal giornalista francese François Plateau. Secondo il cronista, Bastoni sarebbe stato seguito da diversi osservatori nell’ultimo match di campionato vinto dall’Inter per 2-0 a San Siro contro il Lecce.

Calciomercato Inter, la Premier League segue Bastoni

In particolare, sarebbero stati quattro i club presenti al Meazza con i rispettivi emissari per osservare dal vivo la prestazione di Alessandro Bastoni.

Si tratta di Liverpool, Chelsea, Manchester United e Newcastle. I bianconeri avevano già tentato un approccio la scorsa estate con l’Inter per un altro obiettivo, vale a dire Nicolò Barella, prima di dirottare completamente il loro interesse sull’altra sponda di Milano e soffiare al Milan un altro centrocampista di talento come Sandro Tonali. In quel caso, era stata decisiva l’opposizione dei nerazzurri per un’offerta ritenuta al di sotto del valore del calciatore sardo. Vedremo quale sarà la posizione dei dirigenti in caso di assalto concreto dalla Premier League nei prossimi mesi.