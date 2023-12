Arriva il via libera: la Juve adesso è maledettamente nei guai

Scatto sul mercato, la situazione si complica per la Juventus: potrebbe sfumare uno degli obiettivi principali a gennaio del club bianconero

La Juventus vuole arricchire la rosa di Massimiliano Allegri con un nuovo centrocampista nella finestra del mercato invernale.

Sia per ovviare alle squalifiche di Fagioli e Pogba nel reparto, sia per consegnare all’allenatore bianconero un tassello importante per continuare a tallonare l’Inter nella corsa scudetto. Allegri ha tracciato un profilo alla società per caratteristiche e qualità, chiedendo un tassello che faccia fin da subito veramente la differenza nello scacchiare della ‘Vecchia Signora’. Giuntoli e Manna sono da tempo in pressing su Kalvin Phillips, anche per l’opportunità di portarlo a Torino in prestito e senza particolari esborsi economici (da coprire solo l’ingaggio).

Calciomercato Juventus, il Newcastle fa sul serio per Phillips

Diversa invece, sempre in Premier League, la situazione di Hojbjerg, con il Tottenham che non è disposto a fare sconti alla Juventus.

Gli ‘Spurs’ chiedono infatti almeno l’obbligo di riscatto in estate al sodalizio piemontese, fissando intorno ai 25 milioni di euro il prezzo del nazionale danese. Scenario ingarbugliato per la Juve, considerando che Allegri non stravede per Phillips e preferirebbe Hojbjerg al centrocampista inglese. Inoltre, sull’esubero del Manchester City c’è la forte concorrenza del Newcastle come scrive il portale Oltremanica ‘TalkSport’. Se prima Guardiola escludeva la cessione in Premier a titolo temporaneo del giocatore, adesso il tecnico dei ‘Citizens’ avrebbe aperto alla permanenza di Phillips nel massimo torneo britannico. L’ex Leeds, che ha collezionato finora soltanto 89 minuti in campionato, al Newcastle andrebbe a sostituire lo squalificato Tonali.