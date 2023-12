Serie A, calciatore passa il corso da allenatore: dal prossimo anno in panchina

Un calciatore in scadenza potrebbe ben presto cambiare vita e diventare allenatore l’anno prossimo: l’indizio che fa pensare i tifosi.

Non è stata fino a questo momento una stagione facile per uno dei difensori più amati ed apprezzati di tutta la Serie A: soltanto una presenza in campionato e tanti problemi fisici che stanno condizionando la sua stagione, che potrebbe anche essere l’ultima da calciatore in attività.

Stiamo infatti parlando di Lorenzo Tonelli, 34 anni, nato a Firenze e con un passato anche tra le fila del Napoli. Il centrale, oggi capitano dell’Empoli, ha il contratto in scadenza con il club toscano il 30 giugno 2024 e, insieme al club, dovrà necessariamente decidere quale sarà il suo futuro. Punto fermo ed inamovibile sia in campo sia, soprattutto, all’interno dello spogliatoio dei toscani, il centrale classe 1989 potrebbe ben presto intraprendere una nuova vita, che tuttavia avrà sempre come minimo comune denominatore il mondo del calcio.

Empoli, Tonelli in scadenza: nuova carriera in arrivo?

Lorenzo Tonelli potrebbe lasciare il mondo del calcio a fine stagione? È ancora troppo presto per dirlo, tuttavia una cosa è certa: lo scorso ottobre il ragazzo ha superato il corso UEFA B per allenatori, un indizio che potrebbe lasciare pensare che stia già pianificando il proprio futuro.

Sebbene si tratti soltanto di una suggestione, Tonelli potrebbe iniziare una nuova vita, questa volta in panchina, nel mondo del calcio. Non è da escludere, però, che possa anche arrivare un prolungamento per un’ulteriore stagione con l’Empoli, per poi appendere gli scarpini al chiodo.

Una cosa, però, è certa: al momento l’esperto centrale di difesa è totalmente concentrato a far sì che la sua squadra centri l’obiettivo della salvezza.