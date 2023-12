Sassuolo tutto cuore e mentalità: i numeri che fanno sognare Dionisi

Il Sassuolo di Dionisi sta per chiudere un 2023 importante che ha fatto capire a Dionisi e non solo i punti forti di questa squadra.

Il Sassuolo si appresta a chiudere un 2023 in cui Dionisi è riuscito a far compiere il salto di qualità ai neroverdi: è anche grazie a lui che Berardi sta continuando a fornire ottime prestazioni a suon di gol e giocate, ma non solo. Il tecnico, infatti, l’artefice dell’esplosione di Laurienté e di tanti altri giocatori che sono seguiti dai principali top club italiani e non solo. In molti si chiedono quali siano effettivamente i punti di forza dei neroverdi e quali, invece, le aree di miglioramento sulle quali gli emiliani dovranno andare a lavorare.

Il principale punto di forza che emerge un questa prima parte di stagione è sicuramente la capacità di rimontare dopo uno svantaggio: quando il Sassuolo va in svantaggio, infatti, è una squadra che non si da per vinta, riuscendo a non sprofondare ma, al contrario, rimane in partita e spesso è in grado di rimontare un risultato sfavorevole.

Questo è possibile -anche- grazie ai contropiedi fulminei di Berardi e soci, che riescono a creare grandi occasioni da gol, anche con tiri dalla distanza, e ad agguantare gli avversari.

Sassuolo, i tre punti di forza della squadra di Dionisi

Quali sono, invece, le aree di miglioramento sulle quali dovrà andare a lavorare Dionisi? Analizzando i dati che emergono da Whoscored, infatti, emerge una difficoltà di difendere il vantaggio da poco conquistato.

Questa è, forse, la debolezza sulla quale dovrà necessariamente andare a lavorare ed a trovare rimedio Dionisi, con la consapevolezza che i suoi uomini hanno tutti i mezzi per provare a risolvere questa problematica, magari grazie anche ai recuperi di Vina e Viti, due difensori i cui tempi per ritornare in campo sembrano essere ancora molto lunghi. Avere delle alternative in difesa potrebbe essere, infatti, uno degli elementi chiave per provare ad essere più compatti là dietro.