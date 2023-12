Salernitana, Inzaghi deve risolvere questo problema: Nicola e Paulo Sosa non ci erano riusciti

Il dato su cui dovrà lavorare Inzaghi con la sua Salernitana: prima di lui né Sousa né Nicola erano riusciti a risolvere questo problema.

La Salernitana si appresta a chiudere un 2023 in cui la salvezza della scorsa stagione ha fatto sognare tanti tifosi, ma dall’altra parte l’inizio difficile di questa stagione sta facendo preoccupare non poco in ottica permanenza in Serie A. Quest’oggi il Corriere dello Sport fa emergere un dato che inquadra in maniera molto chiara il momento di questa squadra che, nell’anno solare 2023, ha messo a segno 42 reti ed incassato 74 gol.

Un numero, soprattutto quello relativo alle reti subite, sul quale dovrà necessariamente andare a lavorare Filippo Inzaghi, il quale ha da poco raccolto l’eredità di altri due allenatori che si sono alternati sulla panchina dei campani in quest’ultimo anno. Nè Davide Nicola né tanto meno Paulo Sousa sono riusciti a trovare una quadra in tal senso: l’obiettivo numero uno sarà quello di rinforzare la difesa, magari anche grazie a qualche innesto che potrebbe arrivare dalla finestra invernale di calciomercato, dove ci sono parecchie trattative in entrata.

La Salernitana è la squadra che ha subito più gol nell’anno solare 2023

In questa speciale classifica relativa ai gol subiti nell’anno solare 2023 ci sono senz’altro delle sorprese che in pochissimi, forse, si sarebbero aspettati. Dietro alla Salernitana, infatti, troviamo il Sassuolo a quota 73, distante soltanto una lunghezza.

Chiude il podio la Fiorentina a 65, mentre al quarto posto, un po’ a sorpresa, c’è il Milan di Pioli con 64 reti subite. Udinese ed Empoli sono appaiate a 62, con l’Atalanta a quota 60 e l’Hellas Verona a 57. Una graduatoria con qualche sorpresa, guidata dalla compagine di Inzaghi che dovrà cercare di andare a lavorare, nel 2024, su questo dato per cercare di centrare l’obiettivo della salvezza.