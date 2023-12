Roma-Renato Sanches, siamo al capolinea: arrivano conferme

La Roma si prepara a salutare in anticipo Renato Sanches: addio tra i giallorossi e il portoghese ormai prossimo

In estate, il suo approdo dal Psg in prestito sembrava poter dare alla Roma una soluzione importante a centrocampo per esperienza, fisicità, doti tecniche. C’era però l’alea di un rendimento che negli anni, per Renato Sanches, era stato molto discontinuo e piuttosto limitato dagli infortuni. Un canovaccio che purtroppo, dati alla mano, si è ripetuto.

Appena nove presenze (con un gol) e 228 minuti complessivi per il centrocampista. Statistiche decisamente scarne, ancora una volta Sanches si conferma un’opera incompiuta. E anche Josè Mourinho che pure voleva investire su di lui sembra averlo ‘scaricato’, con la sostituzione dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, a Bologna, che è suonata come una bocciatura eclatante e a questo punto, probabilmente, definitiva. Una rottura confermata dal fatto che Renato Sanches abbia eliminato dai social qualsiasi riferimento alla Roma. La sua avventura nella Capitale sta già per concludersi.

Roma, il prestito di Renato Sanches si concluderà anticipatamente: gli scenari

Il prestito dal Psg potrebbe interrompersi a breve, con il ritorno del giocatore in Francia. Per poi trovargli, verosimilmente, un’altra destinazione: la permanenza a Parigi appare decisamente complicata.

Le parti sono al lavoro per la risoluzione del prestito e per trovare una soluzione adeguata per accontentare gli interessi di tutti. Quanto al classe 1997, per lui potrebbero aprirsi scenari in Arabia Saudita, con qualche proposta che ci sarebbe già sullo sfondo.