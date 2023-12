Roma ‘cancellata’: la scelta di Renato Sanches

Scelta particolare di Renato Sanches che decide di ‘cancellare’ la Roma dai suoi profili social: futuro sempre più in bilico

Non la prima parte di stagione che sperava, con le ultime settimane ancora più complicate. Renato Sanches alla Roma sta vivendo un periodo particolarmente complicato.

Sostituito dopo pochi minuti dall’ingresso in campo contro il Bologna, fuori contro il Napoli, il centrocampista portoghese sembra ormai tagliato fuori dal progetto Mourinho. Non per niente si parla di un suo ritorno al Paris Saint-Germain già a gennaio e a dare maggior consistenza a queste indiscrezioni c’è anche un indizio social.

Non è passata, infatti, inosservata la scelta fatta dal calciatore sul proprio profilo Instagram. Da qualche giorno, infatti, Renato Sanches ha cambiato la foto del suo account, sostituendo quella con i colori giallorossi con una a sfondo scuro. Ma non è tutto, perché nella biografia è scomparso qualsiasi riferimento alla Roma.

Calciomercato Roma, per Renato Sanches pronto l’addio

Un doppio indizio che dà ancora maggior credito alle voci su un possibile addio anticipato di Renato Sanches alla Roma.

Del resto, il portoghese finora ha dato un contributo particolarmente scarno alla formazione di José Mourinho ed è stato spesso fermo per infortunio. La scommessa fatta in estate, quella di prenderlo per provare a rilanciarlo dopo l’anno difficile al Psg, finora non è andata a buon fine ad oggi e il calciatore potrebbe non avere possibilità di far cambiare idea alla Roma.