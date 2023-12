Milan, un forfait e un recupero: le ultime verso il Sassuolo

Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello in vista della partita contro il Sassuolo, in programma il prossimo 30 dicembre

Dopo il pareggio contro la Salernitana, il Milan è tornato a lavorare in vista della sfida contro il Sassuolo, in programma il prossimo 30 dicembre a San Siro alle ore 18.00.

Un match che Stefano Pioli è chiamato a vincere per blindare ancora una volta la panchina. Dovrà farlo con la solita emergenza. Tanti i problemi, soprattutto in difesa, dove mancheranno Tomori, Thiaw e Kalulu. Le attenzioni in questi giorni sono puntate soprattutto su Yunus Musah e Luka Jovic, che sono pronti a tornare in campo a breve. Oggi, entrambi, hanno svolto lavoro differenziato. Stando a quanto appreso da Calciomercato.it, però, l’attaccante è pronto a tornare in gruppo e punta alla convocazione contro il Sassuolo. Niente da fare, invece, per il centrocampista americano, sempre più verso il forfait.