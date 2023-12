Milan, Leao scaccia la crisi: il portoghese suona la carica

Il Milan vuole rialzarsi dal momento difficile, le dichiarazioni di Leao mostrano tutte le ambizioni dei rossoneri

Fin qui per il Milan è stata una stagione complicata. Anche per Rafael Leao, che non ha trovato i consueti picchi di rendimento. Il suo bilancio da 4 gol e 5 assist totali non è particolarmente soddisfacente, ma il portoghese prova a guardare avanti con ottimismo.

Intervistato dal canale Youtube della Lega Serie A, ha chiarito le sue ambizioni e quelle dei suoi compagni: “Vincere lo scudetto è stato stupendo, il miglior momento della mia carriera. E’ stato qualcosa di indimenticabile e voglio riviverlo il prima possibile. Siamo un gruppo affiatato e molto unito, l’atmosfera nello spogliatoio è bellissima. L’entusiasmo dei tifosi è speciale, sono fantastici e spero che non cambino mai, ne abbiamo bisogno”. Per un Milan che deve cambiare marcia, anche Leao deve fare qualcosa in più e lui si assume le sue responsabilità: “Questo posto mi ispira a fare qualcosa di meglio. So che il Milan aveva giocatori fantastici in passato, sto cercando di raggiungere quel livello, ma credo di essere sulla strada giusta”. L’ambiente milanista spera che già con il Sassuolo arrivi una risposta importante.