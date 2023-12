Leao in Premier, scambio più cash: al Milan un top player

Sirene inglesi sull’attaccante portoghese in una mega operazione che porterebbe ai rossoneri un super esterno

Risulta davvero difficile giudicare quella che è stata sino a questo momento la stagione di Rafael Leao con la maglia del Milan. L’esterno portoghese continua ad essere criticato per la troppa discontinuità durante le fasi della stagione ed in effetti il suo rendimento ad oggi ne riflette la tendenza.

Ostacolato anche da un infortunio muscolare al bicipite femorale che lo ha tenuto fuori per quattro partite, l’ex Lille in 14 presenze di campionato è andato a segno in tre sole occasioni. Leao non va a rete addirittura dal match contro il Verona dello scorso 23 settembre, mentre l’ultima marcatura in Champions League risale al 7 novembre contro il Paris Saint Germain. Numeri che migliorano ma che comunque non esaltano se osserviamo gli assist: sono infatti cinque quelli messi a referto in tutte le competizioni.

Mettere in discussione un calciatore dal suo talento e dalla sua capacità di determinare ogni partita rimane pur sempre un’esagerazione, ma in una stagione dalle mille difficoltà per la squadra di Stefano Pioli ci si sarebbe aspettati qualcosa in più dal suo miglior calciatore. Una discontinuità che sembra non far paura al mercato, considerate le numerose big che farebbero carte false per averlo. Tra queste il Liverpool, disposto ad imbastire un maxi scambio più conguaglio economico per i rossoneri.

Calciomercato Milan, scambio Leao-Diaz più cash dal Liverpool

Secondo quanto riferito dal giornalista francese François Plateau, il Liverpool di Jurgen Klopp avrebbe messo gli occhi su Rafael Leao.

I ‘Reds’, pur di convincere il Milan a cedere il portoghese, sarebbero disposto a mettere sul piatto un’offerta quasi irrinunciabile. Un maxi scambio con un altro calciatore dal talento smisurato come Luis Diaz più una parte cash per colmare il divario tra le due valutazioni. Il Liverpool vede infatti in Leao il perfetto erede di Mané per il reparto avanzato e sarebbe disposto a correre il rischio di mettere in piedi un’operazione economicamente molto dispendiosa. Ricordiamo che con l’ultimo rinnovo il club rossonero ha inserito sul contratto del portoghese una clausola rescissoria da 175 milioni, per cui a prescindere dallo scambio non sarà una trattativa semplice.