L’annuncio a sorpresa di Kean spiazza tutti: “Insieme a Leao”

Moise Kean e un annuncio che coglie tutti di sorpresa: c’entra anche Rafael Leao, i due pronti a fare coppia

Moise Kean insieme a Rafael Leao. Uno scenario che sta per materializzarsi. L’annuncio è stato fatto dall’attaccante della Juventus. Ma non si tratta di una sorprendente news di calciomercato, anche se è ugualmente un qualcosa che ha spiazzato tutti.

Kean ne ha parlato nel corso del format ‘DAZN Heroes’, in cui ha spiegato un progetto piuttosto particolare che li coinvolge, e che riguarda anche un terzo calciatore: “Spesso ci troviamo a casa insieme con Leao e con McKennie. Ci piace fare musica, scriviamo e cantiamo. Abbiamo composto una canzone che deve ancora uscire, ci stiamo lavorando”. La passione per la musica in effetti, riguardo al talento portoghese del Milan, non è una novità. Una attività che non è solo un hobby, ma sulla quale, come dichiarato da lui stesso tempo fa, si sta impegnando seriamente. La curiosità dei fan a questo punto cresce e non poco.