Inter, offerta folle per Calhanoglu: 72 milioni subito

Super offerta per Calhanoglu per lasciare l’Inter nel mercato di gennaio: la risposta del centrocampista turco

L’Inter davanti a tutte. Non c’è Arabia che tenga per Hakan Calhanoglu, nuovamente corteggiato dalla ricchissima Saudi League.

Già l’ultima estate il regista turco era uno degli obiettivi dei facoltosi club sauditi, che intanto stavano saccheggiando in lungo e in largo l’Europa a suon di milioni. No secco dell’ex Milan, che ha replicato anche in vista della finestra di gennaio: l’Al-Hilal di Milinkovic e Neymar ha bussato nuovamente alla porta dell’alfiere di Simone Inzaghi e anche stavolta è arrivato il due di picche di Calhanoglu come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. Il nazionale turco classe ’94 non ha nessuna intenzione infatti di lasciare l’Inter e spostarsi da Milano. Già il sodalizio di Zhang lo aveva blindato lo scorso luglio con il rinnovo di contratto fino al 2027, con un importante ritocco d’ingaggio a 6,5 milioni di euro netti a stagione. Il più alto dell’intera rosa nerazzurra, in attesa del rinnovo di capitan Lautaro Martinez atteso nelle prossime settimane.

Calciomercato Inter, Calhanoglu rifiuta (ancora una volta) l’Arabia

Calhanoglu è sempre più a suo ad Appiano Gentile e con Inzaghi, che lo ha trasformato in uno dei registi più forti al mondo dopo la cessione di Brozovic.

Infallibile dagli undici metri, il numero 20 nerazzurro ha realizzato sette rigori su altrettanti tiri dal dischetto degli 8 gol complessivi in stagione tra campionato e Champions League. L’ex Milan e Bayer Leverkusen sa attraversando il miglior momento della sua carriera e respinge con forza le sirene dall’Arabia Saudita, pronta a ricoprirlo d’oro con un contratto quadriennale da 18 milioni di euro all’anno. Il triplo in sostanza di quanto percepisce adesso all’ombra della Madonnina. Niente da fare però però per i ricchi sauditi: nel presente e nel futuro di Calhanoglu c’è solo l’Inter.