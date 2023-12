Il Decreto Crescita riscrive la corsa scudetto: la Juve anticipa il colpo

La mini proroga del Decreto Crescita può spingere i club ad anticipare i colpi a gennaio: la Juve pronta a rompere gli equilibri

Due mesi di proroga, per il momento, ma che potrebbero fare tutta la differenza del mondo. Il Governo ha deciso di prolungare la possibilità per le società calcistiche di usufruire del Decreto Crescita fino al 28 febbraio 2024 e questo potrebbe spingere i club a provare ad anticipare i colpi estivi in questa finestra di mercato.

Tutte le società sono al lavoro per provare a sfruttare questa proroga e piazzare acquisti anche importanti, in grado di cambiare le gerarchie di questa prima parte di stagione. Il campo finora ha detto che l’Inter ha qualcosa di più delle altre, con la Juventus che è stata in grado di tenere il passo dei nerazzurri. Milan e Napoli, invece, affidamento al mercato le speranze di salvare la stagione. Ma chi potrà sfruttare meglio gennaio e il Decreto Crescita?

Calciomercato, la Juventus sfrutta il Decreto Crescita: colpo Boniface

Proprio questa è stata la domanda che Calciomercato.it ha chiesto ai propri utente su X. “I top club di Serie A pronti a sfruttare la proroga del Decreto Crescita per anticipare i colpi a gennaio. Quale acquisto sposterebbe di più gli equilibri?” il sondaggio lanciato e che ha premiato proprio la Juventus.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 I top club di Serie A pronti a sfruttare la proroga del Decreto Crescita per anticipare i colpi a gennaio. Quale acquisto sposterebbe di più gli equilibri❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 28, 2023

L’arrivo di Boniface in bianconero è considerato il possibile colpo capace di spostare gli equilibri dal 36,7% di chi ha risposto al sondaggio. Dietro c’è Hincapié al Milan con il 28,6% di preferenze, mentre Boniface al Napoli è votato dal 18,4%. Meno decisivo sarebbe l’arrivo di Guirassy all’Inter ( 16,3%) anche perché l’attacco dei nerazzurri, tra Lautaro e Thuram, sta finora viaggiando a grande ritmo e Arnautovic appare in ripresa.