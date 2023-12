Il debito dell’Inter e i pensieri di Zhang: le migliori reazioni social

Negli ultimi giorni si è parlato con grande insistenza dei debiti in casa Inter e di ciò che fara Steven Zhang in futuro: ecco le reazioni social alle ultime novità sulla Beneamata

L’Inter di Simone Inzaghi domani sera sfiderà il Genoa in occasione della 18esima giornata del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, al momento al primo posto in classifica, se la giocheranno contro la compagine ligure per cercare di blindare il titolo di campioni d’inverno in vista della sfida della Juventus in casa con la Roma di Josè Mourinho. Nel frattempo però ci sono le questioni extra campo. Da anni ormai la presidenza di Steven Zhang è stata accompagnata dai problemi economici della proprietà cinese che, in seguito allo scoppio della pandemia, ha vissuto una serie di questioni molto delicate che anche la società nerazzurra ha dovuto affrontare e gestire. Già dall’anno dello scudetto con Antonio Conte erano iniziati i problemi che si stanno susseguendo e stanno avendo le conseguenze che i tifosi della Beneamata hanno visto ogni estate, fra cessioni pesantissime e acquisti principalmente a costo zero. Nei giorni scorsi poi sono uscite fuori le news sul debito dell’Inter, da oltre 800 milioni di euro.

Problemi in casa Inter, le reazioni social su X: ecco che dicono i tifosi

Un fulmine a ciel sereno sui tifosi e sulla squadra che si sta giocando lo scudetto con la Juventus e che, sul rettangolo verde, in questa stagione sta facendo benissimo, eccezion fatta per la Coppa Italia. Anche sui social, in particolare su X, si sono susseguite le reazioni social che sono state le più disparate.

Molti tifosi avversari all’Inter hanno detto la loro, c’è chi inoltre ha collegato queste novità di bilancio alle recenti notizie sulla SuperLega. Ma c’è anche chi si interroga su quello che sarà il futuro dell’Inter. Da anni ormai si parla dell’addio di Zhang con il giovane presidente che però resta sempre al timone. I prossimi mesi saranno magari quelli decisivi per un cambio di guida in quel di Viale della Liberazione?

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET SULLA QUESTIONE INTER

COME I GRANDI AMORI ❤️

le notizie sono come i grandi amori "I grandi amori non finiscono

Fanno dei giri immensi,

E poi ritornano"🎶 Il debito di #Zhang e le scadenze #inter sono notizia da tempo Ora ritornano, il tempo sta finendo e c'è rischio cigno nero Tic

Toc

Tic

Toc

⏰ https://t.co/lYl64jKUvY pic.twitter.com/cvz1sgXz2G — Tutti Marotta (@TuttiMarotta) December 28, 2023

Possibile che appena la #SuperLega diventa realtà e prossima all'iniziare, l'#Inter finalmente viene attaccata mediaticamente su una situazione surreale del debito.

Strana coincidenza? O forse lo scudo è saltato?

Già immagino Zhang pregare in ginocchio per entrare in SL 😂 — MomoSaid (@MomoSaidMomo) December 28, 2023

Data per quasi scontata la dipartita di #Zhang nel maggio 2024, chi sarà il nuovo proprietario dell''#Inter? Per quanto mi riguarda, che facciano il cazzo che gli pare, ma per Dio che non mi tocchino #Marotta e #Ausilio. — Asmodeo (@numerINTERi) December 28, 2023

“#Buchanan non sa difendere e non è costante”,

“#Zhang e l’#Inter pieni di debiti e prossimi al fallimento”,

…e tanto altro. “Il rumore dei nemici”. È l’ora di unirci più che mai e lottare insieme, contro tutto e tutti. Forza @Inter, vinci e lotta insieme a noi! — Luca Rigamonti (@LRigamonti98) December 28, 2023