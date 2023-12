Ha convinto tutti, Isco firma fino al 2027: è UFFICIALE

È arrivato l’annuncio ufficiale per il rinnovo atteso da giorni: ha convinto tutti, ha firmato fino a giugno 2027

Ha convinto tutti prendendosi la rivincita cercata. Ci ha messo solo qualche mese Isco per conquistare il Betis: arriva a parametro zero nel mercato invernale, il trequartista ex Real Madrid ha convinto il club andaluso.

Ecco allora che è arrivato il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024: Isco si è legato alla società di Siviglia fino al termine della stagione 2026/2027. Un prolungamento che era nell’aria e che è arrivato quest’oggi a testimoniare di quanto il Betis crede realmente nel calciatorre 31enne e lo ha dimostrato con il nuovo contratto.

Nei suoi primi mesi in biancoverde, Isco ha collezionato 22 presente ufficiali con tre gol e quattro assist, ma soprattutto ritagliandosi un ruolo chiave nella formazione di Manuel Pellegrini. Dopo sei mesi fermo, a seguito della rescissione del contratto con il Siviglia, il calciatore ha dimostrato di poter ancora fare la differenza e il rinnovo è il premio per quanto mostrato in campo in questi mesi al Betis.